Przerażeni mieszkańcy poinformowali policję o lwie krążącym po mieście. Okazało się, że to pies

Do nietypowej sytuacji doszło w miejscowości Molina de Segura na południowym wschodzie Hiszpanii. Po ulicach miasteczka przechadzał się lew. Zwierze bez strachu podchodziło i obwąchiwało napotkanych mieszańców. Co dziwne nie było agresywne a wręcz przyjaźnie nastawione do ludzi.

Myśleli, że po ulicach chodzi lew. Policja odkryła zaskakująca prawdę.

Jak podaje "La Vanguardia", funkcjonariusze policji z miejscowości Molina de Segura w Hiszpanii ruszyli w pościg za przerażającym lwem, który zdaniem mieszkańców spacerował po mieście. Przerażające zwierze przechadzało się ulicami miasta, a także zbliżało się do niektórych domów i obwąchiwało napotkanych mieszkańców.

Mieszkańcy miasta wpadli w panikę i małe miasteczko z miejsca się wyludniło.

Po kilku godzinach Policjantom udało się namierzyć króla zwierząt. Okazał się nim pies, którego właściciel ostrzygł w specyficzny sposób: goląc tył, a z przodu pozostawiając grzywę i "pędzel" na ogonie a'la lew.

Policjanci wręcz nie wierzyli własnym oczom. Zrobili "morderczej bestii" zdjęcie i opublikowali je w internecie:

Pies na szczęście posiadał czip, dzięki, któremu Policja oddala zagubionego psiaka jego właścicielowi.

" Otrzymaliśmy wiele zgłoszeń ostrzegających o lwie krążącym po Molina de Segura. Teraz już wiemy, że to pies. Dotarliśmy już do jego właściciela "

- poinformowała hiszpańska policja.

