Przestępcy sprowadzili Wiedźmina na złą drogę. Zamiast na potwory poluje na wasze komputery

Życie towarzyskie w czasach zarazy praktycznie zamarło, a coś trzeba ze sobą zrobić. Inteligentni ludzie na szczęście się nie nudzą: mogą sięgnąć po książki, filmy, albo gry. Na tę ostatnią opcję zdecydowało się tak dużo osób, że branża rozkwita mimo kryzysu.

Wiedźmin 3: Dziki Gon, gra która miała swoją premierę dobre 5 lat temu, w czasie epidemii sprzedaje się lepiej, niż bezpośrednio po premierze. Tak dobrą passę mają także inni producenci, nierzadko świętujący rekordy.

Nie umknęło to uwadze przestępców, którzy zaprzęgli do niecnych celów najpopularniejsze i najgorętsze tytuły. Skuszenie perspektywą darmowych dodatków (lub cheatów) do gier internauci śmiało podążają w pułapki zastawione przez oszustów. Pomaga im w tym także Geralt.

Uważajcie na Wiedźmina po taniości. To może być podstęp oszustów

W czasie epidemii widzieliśmy już kilka bardzo atrakcyjnych promocji na gry z serii Wiedźmin: GOG na przykład przygotował akcję, w której im więcej tytułów z serii już się posiadało, tym wyższą zniżkę otrzymywało się na brakujące produkcje.

Nie wszystkie obietnice tańszego zakupy Wiedźmina i innych gier były jednak prawdziwe i szczere: część z nich była pułapkami zastawionymi przez oszustów, o czym ostrzega Kaspersky.

" Z danych pochodzących z chmury Kaspersky Security Network wynika, że nastąpił znaczący wzrost liczby zagrożeń wykrytych na stronach, których nazwy nawiązywały do tematyki gier (tj. nazw popularnych gier i platform): dzienna liczba zablokowanych przekierowań wzrosła w kwietniu o 54% w stosunku do stycznia. Często użytkownicy byli wabieni obietnicami otrzymania za darmo popularnych gier, uaktualnień, dodatków, a także sposobów na oszukanie gry i uzyskanie lepszych wyników. Gdy użytkownik kliknął taki odnośnik, mogło dojść do pobrania szeregu szkodliwych programów - od narzędzi kradnących hasła po oprogramowanie ransomware i koparki kryptowaluty, które bez wiedzy ofiary wykorzystują moc obliczeniową zainfekowanego komputera do zarabiania pieniędzy na rzecz przestępców. "

Szczególnie uważać powinni osoby, które chciałyby zapoznać się z Wiedźminem 3, Minecraftem i CS:GO. Liczba stron podszywających się pod profile tych tytułów na Steam wzrosła błyskawicznie o 40%.

