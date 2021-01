Przez 10 lat trzymała matkę w zamrażarce. Nigdy nie zgadniecie, dlaczego to zrobiła [ZDJĘCIA]

Szokujące odkrycie! W opuszczonym mieszkaniu sprzątaczka znalazła zamrożone zwłoki kobiety. Okazało się, że ciało należało do matki ostatniej lokatorki. Dlaczego schowała martwą matkę do zamrażarki?

Zwłoki w zamrażarce - kobieta ukrywała martwą matkę

Czasem scenariusze horrorów to pikuś w porównaniu z tym, czym może zaskoczyć prawdziwe życie. Okazuje się, że trzymanie zwłok swoich bliskich to nie tylko cecha Normana Batesa z "Psychozy". Czasem tego typu sytuacje zdarzają się naprawdę.

Ostatni tego typu przypadek Miał miejsce w japońskim mieście Chiba. Na zamrożone zwłoki natknęła się sprzątaczka, która miała za zadanie posprzątać lokal opuszczony w pośpiechu przez poprzednią lokatorkę. W mieszkaniu doszło do makabrycznego odkrycia i natychmiast zawiadomiono policję. O sprawie pisały media na całym świecie, w tym portal The Guardian.

Policjanci natychmiast zlokalizowali 48-letnią Yumi Yoshino i aresztowali ją, by wyjaśnić zagadkę zwłok jej matki w zamrażarce. Okazało się, że zatrzymana nie jest na szczęście psychopatką rodem z thrillera Alfreda Hitchkocka. Kierowały nią zupełnie inne motywacje. W wyniku śledztwa ustalono, że Yoshino nie poinformowała nikogo o śmierci matki i postanowiła przez 10 lat ukryć jej zwłoki w zamrażarce, ponieważ bała się, że straci mieszkanie.

Formalnie to matka Yoshino była najemczynią lokalu. Z tego powodu córka obawiała się, że kiedy właściciel dowie się o śmierci kobiety, znajdzie nowych lokatorów. Nieświadomy niczego posiadacz mieszkania był przekonany, że wynajmuje nieruchomość dwóm kobietom. Ostatnimi czasy Yoshino przykuła jednak jego uwagę, kiedy okazało się, że ma problemy finansowe i od jakiegoś czasu zalega z czynszem. Musiała więc zostać eksmitowana.

Kobieta uciekła z mieszkania, pozostawiając w nim zwłoki matki. Właściciel chciał posprzątać lokal i tak doszło do odkrycia, które zmroziło krew w żyłach sprzątaczce. W wyniku badań zamrożonego ciała potwierdzono, że do śmierci matki Yoshino nie przyczyniły się osoby trzecie, co może wskazywać, że kobieta zmarła z przyczyn naturalnych.