Przyjeżdżasz do Krakowa? Dostaniesz SMS-a czego nie wypada tu robić

Kraków będzie pierwszym miastem w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, w którym przyjeżdżający turyści będą otrzymywać SMS-y z instrukcją jak się kulturalnie zachować.

Specjalne SMS-y dla turystów odwiedzających Kraków

Każdy, kto odwiedzi Kraków, otrzyma specjalną wiadomość, w której będzie znajdować się instrukcja, jak należy się poprawnie zachowywać w stolicy małopolski.

Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa informuję, że SMS-owa kampania ruszy na wiosnę 2020 rok. Na smartfonach turystów będzie się wyświetlać hasło "Szanuj Kraków" lub "Respect Kraków" z informacją o tym, czego w mieście robić nie wolno.

" „Respect Kraków” to dobre hasło. Sygnalizujemy przyjezdnym: doświadczaj, baw się, ale też szanuj nasze zasady "

- twierdzi Andrzej Kulig.

Miasto oczywiście nie chce walczyć z turystami a jedynie zadbać o bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających i mieszkańców grodu Kraka.

Obecnie trwają prace nad treścią komunikatu. Wiadomości mają być utrzymane w przyjaznym klimacie.

" Chcemy w ten sposób powiedzieć: witajcie, cieszymy się, że przyjechaliście, ale prosimy o przestrzeganie przepisów "

– mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy krakowskiego urzędu miasta.

Komunikaty będą się pojawiać w jednym z objętych akcją miejsc: Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice, Dworcu Głównym, na Rynku Głównym czy Kazimierzu.

Czego nie wolno w Krakowie?

Kłopotliwe zachowania turystów sprowadzają się do okrzyków, wulgaryzmów i nieobyczajnych zachowań w przestrzeni publicznej. W 2019 roku, w wakacje, kilku nagich cudzoziemców usiłowało wsiąść do dorożki na rynku i zmusić kierującego pojazdem do wycieczki po Rynku Głównym.

Nie był to jednak jednorazowy incydent. Kilka razy w miesiącu Straż Miejska każe mandatami obcokrajowców, oddających mocz na Rynku Głównym, na Plantach lub na placu św. Ducha.

O tym, że w Krakowie nie wolno np. zakłócać spokój w nocy, śmiecić czy pojawiać się w przestrzeni publicznej w nieobyczajnym stroju, oddawać mocz w miejscach publicznych turyści będą mogli przeczytać w dostosowanym do ekranu smartfona komunikacie.

W ramach kampanii "Respect Kraków" na ulicach pojawią także się streetworkerzy, którzy będą pouczać turystów, czego nie wolno robić w miejscach publicznych.

Akcje tego typu prowadzi już: Amsterdam, Wenecja i Dubrownik. Kraków na rozsyłanie komunikatów na komórki i portale rezerwacyjne oraz drukowanie materiałów informacyjnych dla turystów chce wydać ok. 2 mln zł.

