Przymusowa antykoncepcja dla kobiet. Projekt trafił do parlamentu

Projekt, którego celem jest uniemożliwienie zajścia w ciążę kobietom, które nie są zdolne do właściwej opieki nad dzieckiem, wpłynął właśnie do holenderskiego parlamentu. Pomysł powstał w Stałym Komitecie ds. Obowiązkowej Antykoncepcji, którą kieruje Cees de Groot, były sędzia ds. nieletnich i były wiceprezes Sądu Okręgowego w Rotterdamie.

Propozycja zakłada prawne uregulowanie nałożenia obowiązkowej antykoncepcji dla kobiet uzależnionych, czy chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C. Jednak w pierwszej kolejności brano by pod uwagę kobiety zakażone HIV, z chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością umysłową oraz skazane w przeszłości za znęcanie się nad dziećmi.

Zdaniem pomysłodawców powinno się aplikować zastrzyk lub implant antykoncepcyjny tym kobietom, które nie chcą stosować regularnej antykoncepcji, a jednocześnie "ich styl życia stanowiłby zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa ewentualnego dziecka".

– informuje Polsat News.

- powiedział minister zdrowia Holandii Hugo de Jonge, lider partii Apel Chrześcijańsko-Demokratycznej.

To, że niektórzy ludzie nie powinni rozmnażać się, to myśl, która czasami przychodzi do głowy, ale zawsze pojawia się pytanie, kim są ci niektórzy i kto powinien mieć władzę nad ich intymnym życiem, na podstawie jakich kryteriów. Jest to pogwałcenie praw podstawowych, takich jak prawo do tworzenia rodziny i nietykalności ciała - musisz być przestępcą, zanim państwo może odebrać ci te prawa, zamykając cię. Albo musisz być niekompetentny psychicznie. Ale to nie jest omawiana kategoria, chodzi o kobiety (i kilku mężczyzn), które mają poważne problemy, ale są zdecydowanie kompetentne. [...] Nie tylko nazistowskie Niemcy uczyniły niemożliwą prokreację "słabych" poddanych, zdarzyło się to również na dużą skalę w USA i Szwecji (odpowiednio: w 1963 i w 1976 r.). Czy te przykłady są porównywalne z propozycjami zgłaszanymi dzisiaj? Nie. Ale są ostrzeżeniem. "