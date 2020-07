Przystań Ocalenie prosi o pomoc. Opiekują się uratowanymi zwierzętami, zostali zalani

19. urodziny Przystani Ocalenie miały być powodem do świętowania, atmosfera w przytulisku dla zwierząt nie jest jednak zbyt wesoła. Epidemia COVID-19 dała się mocno we znaki finansom ośrodka, a na dodatek gwałtowne deszcze podtopiły gospodarstwo w Ćwiklicach, które stało się domem spokojnej starości dla wielu zwierząt.

Te 19 urodziny są dla nas trudnym momentem. Od początku roku zmagamy się ze sporymi problemami finansowymi, pandemia tylko pogłębiła ten stan… Teraz dodatkowo pogoda nam nie sprzyjała i po raz kolejny zostaliśmy zalani. Jest ciężko… Nie wiemy, czy dotrwamy do kolejnych urodzin. Prosimy Was o urodzinowe wpłaty i dobre myśli. Potrzebujemy Was bardziej niż kiedykolwiek. "