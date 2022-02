Psi bohater poskromił trąbę pyłową. "Mógł uratować tysiące ludzkich istnień" [WIDEO]

W pogodne, ciepłe dni niespodziewane chłodne powietrze może spowodować zjawisko zwane "tańczącym diabłem", które do złudzenia przypomina niebezpieczną trąbę powietrzną.

Psi bohater poskromił trąbę pyłową

Zjawisko zostało uwiecznione na krótkim filmie, który bije rekordy popularności. Filmik pokazuje dzieci, które wybrały się na przechadzkę ze swoim czworonożnym przyjacielem. Zwierzak zobaczył trąbę pyłową i postanowił obronić przed nią swoich małych opiekunów.

Oglądaj

Wideo obiegło sieć, a internauci okrzyknęli psa bohaterem. Wielu z nich twierdziło również, że pies uratował położone niedaleko miasto. Jednak czy słusznie?

Pies "mógł uratować tysiące ludzkich istnień"?

Pogodowy fenomen może nas dopaść nawet w centrum miasta, w najmniej spodziewanych momencie. Na pierwszy rzut oka wygląda niegroźnie, ale jak się okazuje, może zrobić bardzo wiele szkody. Fachowo zjawisko to nazywa się trąbą pyłową, jednak potocznie zwie się też diabłem pyłowym lub tańczącym diabłem.

Diabeł pyłowy powstaje zazwyczaj w pogodny w momencie gdy promienie słoneczne ogrzewają powierzchnię ziemi. Gdy nad grunt nagle napłynie dużo chłodniejsze powietrze, dochodzi do intensywnej konwekcji. Powstaje tym samym wir, który może stać się niebezpieczny. Przez wzgląd na to, że do zjawiska nie dochodzi podczas deszczowej czy burzowej aury, lecz w słoneczny dzień ludzie są bardzo zaskoczeni takim obrotem sprawy.

Jadnak tym razem ani dzieci, ani okoliczne miasto nie były zagrożone. Trąba pyłowa była bardzo niewielka i nie była w stanie wyrządzić nikomu krzywdy. Wystarczyło, by pies nadepną na wir a "tańczący diabeł" stracił kontakt z gorącą ziemią i się rozpadł.