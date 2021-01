Pstrąże (Strachów). Największe w Polsce miasto-widmo [WIDEO]

Pstrąże (Strachów) do dziś wzbudza zainteresowanie wielu osób, choć niestety w 2016 roku obiekty niemal w całości zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Pstrąże położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, 20 km od Bolesławca. Przez miejscowość przepływa rzeka Bóbr. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa jeleniogórskiego. Położone w środku lasu bloki i opuszczone budynki przez lata robiły piorunujące wrażenie.

Pstrąże. Miasto widmo

W 1901 roku Niemcy przeznaczyli ten teren na koszary. 10 lutego 1945 roku Pstrąże zostało zajęte przez wojska radzieckie, którzy odgrodzili miasteczko od świata i zamknęli dla świata wysadzając most na Bobrze. Pstrąże zniknęło również z map. Wojskowa część miasta pozostawała oddzielona murem od części cywilnej. Wszystko, co znajdowało się wewnątrz części wojskowej, pozostawało ściśle tajne i zachowywane w pełnej tajemnicy.

Po wojnie znajdowało się tu osiem bloków, przedszkole, szkoła, kawiarnia "Bajka", kotłownia, plac zabaw i boisko. W koszarach znajdował się areszt, punkty kontrolne, stadion, basen, klub garnizonowy dla oficerów, sklepy, magazyny, biblioteka, poczta, ośrodek zdrowia, dwa place defilad i hotel. Miasto dzieliło się na część mieszkalną i wojskową.

Miejskie legendy

Pstrąże oficjalnie nie widniało na mapach. Rosjanie odgrodzili się murem od zewnętrznego świata, a wszystko co działo się po jego drugiej stronie, było ściśle tajne. Jak twierdzą miejskie legendy, wojsko radzieckie przechowywało tu broń atomową. Jednak nikt do tej pory nie znalazł na to dowodów.

Pstrąże obecnie

Kilka lat temu Pstrąże, nazywane również Strachowem stało się bardzo modne wśród eksploratorów, miłośników tajemnic i urbexowania. Na stałe rezydowali tam złomiarze i wszelkiej maści zbieracze. Dziś to już historia. W 2016 roku do Pstrąża przyjechał ciężki sprzęt i zabrano się tam do wyburzania Miasta Duchów. Zdaniem wojska, do którego należy teren obiekty zaczęły stanowić poważne zagrożenie dla przebywających tam najczęściej nielegalnie ludzi. Jak widać na ostatnich filmach z tego miejsca, poradziecka cześć obiektów została wyburzona w całości. Zachowało się kilka budynków z części poniemieckiej, a także silosy, strzelnice i schrony w pobliskim lesie.



