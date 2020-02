„Psy 2.5. W imię miłości” od Storytel na Walentynki

Wspomnienia podporucznika Waldemara Morawca, czyli „Nowego”, to uzupełnienie historii głównych bohaterów filmu, którzy niedawno powrócili do kin po 25 latach nieobecności. W trzeciej części „Psów” Franz Mauer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie jak zapamiętał. A co działo się przez ostatnie ćwierć wieku? Tę historię usłyszymy właśnie w powieści autorstwa Waldemara Morawca wyprodukowanej przez Storytel Original.

Jak opowiada Waldemar Morawiec: „Wszystko, co wiem, mam poskładane z kawałków tego, co sam widziałem, w czym uczestniczyłem i co ktoś mi opowiedział. Parę rzeczy też sobie po prostu wyobrażam, ale mam wszystkie elementy, więc swoich wyobrażeń nie biorę z dupy, tylko z pamięci. Mogą mnie nazywać Nowy, ale nie jestem już żółtodziobem. Siedzę w tym szmat czasu i jedno wiem na pewno – nie ma znaczenia, co im powiesz, czy prawdę, czy gówno prawdę, bo jeśli mają cię zabić albo posadzić, to i tak to zrobią. A prawda? Prawdę i tak wszyscy mają gdzieś. Wszyscy, ale nie wy. Dlatego wam powiem prawdę. Komuś muszę.”

Fabuła wspomnień rozpoczyna się w roku 1995 i zaczyna się wyjątkowo - od miłości. Stąd data premiery audiobooka zaplanowana właśnie na Dzień Zakochanych.

Premierze produkcji będzie towarzyszyła książka wydana we współpracy z wydawnictwem Świat Książki, która trafi na rynek 19 lutego. Cały projekt „Psy 2.5. W imię miłości” powstał za zgodą twórcy „Psów” i stanowi doskonałe uzupełnienie fabuły filmów. Pomysłodawcą historii jest Storytel, dlatego audiobook czytany przez samego Waldemara Morawca, czyli Cezarego Pazurę, zostanie wydany w ramach produkcji własnych Storytel Original.

