Puzzle Wiedźmin, Cyberpunk, DOOM, Fallout, Assassin’s Creed i Dying Light. Dacie radę ułożyć 1000 elementów?

Good Loot Puzzle to nowa seria gadżetów związanych z popularnymi grami. Układanie unikalnych, specjalnie przygotowanych grafik z hołubionych tytułów może okazać się tak wciągające, że na kilka wieczorów całkowicie odciągnie od monitora.

Puzzle można układać zarówno w trybie jednoosobowym, jak i w multi, przy czym – przynajmniej teoretycznie – nie ma górnego limitu dla osób, które chcą uczestniczyć w kooperacji. Przy 1000 elementów do ułożenia pomoc jest nawet wskazana.

W serii, która w sprzedaży znajdzie się 10 września 2020, znalazły się grafiki stworzone specjalnie dla Good Loot Puzzle. W zestawie znajduje się także plakat, którym można się sugerować tworząc na blacie arcydzieło. A to nie koniec niespodzianek przygotowanych przez Good Loot.

Good Loot Puzzle z Wiedźminnem, Cyberpunkiem 2077, Falloutem i DOOM-em. 1000 elementów, plakat i woreczek z logo

W pierwszym rzucie w Good Loot Puzzle znajdzie się 9 zestawów z gier, które są ogromnymi hitami lub na takie się zapowiadają. Gracze będą mogli wybierać spośród następujących kompletów.

Assassin’s Creed Valhalla

Cyberpunk 2077

Dishonored 2

DOOM Eternal

Dying Light

Dying Light 2

Fallout 4

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wiedźmin 3: Dziki Gon – Gwint

Po ułożeniu puzzle zajmować będą przestrzeń 68x48 cm, dokładnie takiej wielkości jest dołączony do zestawu plakat. W efektownym pudełku (zaprojektowanym, żeby idealnie pasował do rozmiarem do pudełek gier), znajdziemy jeszcze bawełniany, sznurowany worek z nadrukiem, do przechowywania puzzli. Cena za komplet to 79,90 zł.

Zobacz także: Iron Maiden, Slayer, Judas Priest i inni wydali własne kolekcje puzzli