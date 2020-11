Pytanie o tramwaje warte 125 tys. złotych w "Milionerach". Znasz odpowiedź?

"Milionerzy" przyciągają przed telewizorami tłumy widzów z wielkim zaciekawieniem oglądających uczestników, którzy dwoją się i troją, żeby wygrać milion złotych. Oczywiście nie jest to takie proste, ale co rusz pojawiają się kolejki śmiałkowie, którzy próbują swoich sił w słynnym teleturnieju.

"Milionerzy": Pytanie o tramwaje warte 125 tys. złotych. Uczestnik nie znał odpowiedzi, a Ty?

Mikołaj Kramek z Warszawy szedł jak burza w programie "Milionerzy", ale przy pytaniu za 125 tysięcy miał spore kłopoty. Gdy usłyszał przeczytane przez prowadzącego Huberta Urbańskiego pytanie, aż zaniemówił. Dalibyście radę sobie z tym zagadnieniem? Pytanie brzmiało:

Konne tramwaje najwcześniej pojawiły się w Warszawie, a elektryczne? A) też w Warszawie B) w Bytomiu C) w Krakowie D) we Wrocławiu

Uczestnik postanowił skorzystać z koła ratunkowego i poprosił publiczność o pomoc - większość widzów wybrało opcję A. To jednak wcale nie pomogło Mikołajowi, który dodatkowo zadzwonił do przyjaciela, który wytypował odpowiedź D. Mimo tego, uczestnik wybrał opcję B - była to zła odpowiedź.

Pierwsze tramwaje elektryczne pojawiły się we Wrocławiu w 1893 roku, zaś w Warszawie wyruszyły dopiero 15 lat później. Niestety uczestnik musiał zakończyć grę i stracił szansę na milion złotych.

Zobacz także: "Milionerzy": Pytanie o błam za 20 tysięcy złotych. Znalibyście odpowiedź?