Pytanie za pół miliona zł o premiera Polski w "Milionerach". Znałbyś odpowiedź?

"Milionerzy" wciąż budzą duże zainteresowanie wśród widzów. W programie padają pytania dotyczące bardzo różnych zagadnień. W ostatnim odcinku uczestnik poległ na pytaniu wartym pół miliona złotych. A Ty znałbyś prawidłową odpowiedź?

"Milionerzy": Pytanie o premiera Polski za pół miliona złotych

Łukasz Zdrojkowski z Warszawy doszedł do pytania za pół miliona złotych i nie miał do wykorzystania żadnego koła ratunkowego. Mimo to zaryzykował, a Hubert Urbański zadał następujące pytanie:

Uczestnik miał problem z odpowiedzią i po chwili zastanowienia wytypował opcję A. Był to błąd, który kosztował go aż 210 tys. złotych. Pierwszym powojennym premierem został Edward Osóbka-Morawski, który stanął na czele Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, Rządu Tymczasowego, jak również Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej.

W teleturnieju "Milionerzy" spośród 6 osób poprzez rundę kto pierwszy, ten lepszy wyłaniana jest jedna osoba, która może zdobyć milion złotych, jeśli dobrze odpowie na 12 pytań.