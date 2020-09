Tysiące fanów "Harry'ego Pottera" na całym świecie jest od kilku miesięcy rozczarowanych postawą J.K. Rowling. Autorka słynnej serii pokazała swoje transfobiczne oblicze. Po wielu słowach krytyki płynących z różnych źródeł, zamiast przeprosić za obraźliwe wypowiedzi, brnęła w nie dalej. Teraz wyszło na jaw, że jej najnowsza powieść również uderza w osoby będące przedstawicielami społeczności LGBT+. Czytelnicy uznali, że pisarstwo Rowling oficjalnie umarło.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy twórczyni przygód młodego czarodzieja dała się poznać od swojej złej strony. Jej komentarze krzywdzące osoby transseksualne spotkały się z krytyką internautów, wytwórni Warner Bros., a także gwiazd "Harry'ego Pottera".

To jednak nie koniec. Jak podaje portal PinkNews, nadchodząca powieść autorstwa Rowling prezentuje dyskryminacyjne postawy pisarki. Mowa o kryminale "Troubled Blood", który zadebiutował w wersji anglojęzycznej 15 września 2020 roku. Powieść jest kolejną częścią cyklu o detektywie Cormoranie Strike'u, który Rowling pisze pod (jak na ironię) męskim pseudonimem Robert Galbraith.

W "Troubled Blood" pojawia się postać seryjnego mordercy-transwestyty. Ten pomysł na bohatera wpisuje się w krzywdzący obraz kobiety trans, który Rowling opisała na swoim blogu. Zdaniem pisarki pozwolenie transseksualnej kobiecie na korzystanie z damskich łazienek, szatni, czy przebieralni zagraża bezpieczeństwu "prawdziwych" kobiet.

Wierzę, że mój rząd nie poleci w kulki w sprawie bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt. Jeśli otwierasz drzwi do łazienek i przebieralni każdemu mężczyźnie czującemu się lub wierzącemu, że jest kobietą... otwierasz drzwi każdemu mężczyźnie, który chce wejść do środka. "

To tylko fragment transfobicznych wypowiedzi Rowling, za które została publicznie potępiona. Pisarka posługuje się krzywdzącymi stereotypami często stosowanymi, by atakować osoby LGBT. Podobne uproszczenie widać w "Troubled Blood", przynajmniej zdaniem osób, które zaznajomiły się z powieścią.

Transseksualna aktywistka Paris Lees zamieściła na Twitterze wpis, poświęcony nowej powieści Rowling.

"

Nie oczekuję, że ludzie, którzy nie są transpłciowi, naprawdę rozumieją, ale jedyne, co mogę ci powiedzieć, to to, że życie dzień w dzień w obliczu groźby i przemocy wobec ciebie jest naprawdę przygnębiające, szczególnie gdy jednocześnie słyszy się, że jesteś w rzeczywistości realnym zagrożeniem. To jest kompletnie chore. "