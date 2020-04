Radna PiS podziękowała za wsparcie... gwieździe porno. Nie poznała "łysego z Brazzers"

Czas pandemii to moment, w którym uświadamiamy sobie jak wielkie znaczenie mają w naszym życiu lekarze. Celebryci, aktorzy, muzycy, influenserzy, których zwykle stawiamy na piedestale i odnotowujemy jako swoich idoli, są równie bezradni co my. Podziw i podziękowania w ostatnim czasie kierujemy do medyków, co chciała podkreślić także jedna z radnych Prawa i Sprawiedliwości. Niestety zaliczyła dużą wpadkę.

Radna PiS podziękowała za wsparcie "łysemu z Brazzers"

Jak czytamy na poznan.naszemiasto.pl, Lidia Dudziak, poznańska radna PiS umieściła na swoim Facebooku grafikę z podziękowaniami dla pneumologa ze Stanów Zjednoczonych. Do zdjęcia był dołączony cytat rzekomego lekarza, który wychwalał nasz obecny rząd oraz podkreślał, że każdy kraj powinien wziąć przykład z Polski. Dodał także zdanie o prezydencie Andrzeju Dudzie, którego niby kiedyś spotkał i uznał za "przystojnego i kompetentnego".

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że grafika udostępniona przez radną jest memem. Przystojny mężczyzna w białym kitlu to nikt inny jak Johnny Sins, gwiazda porno. Mężczyzna jest znany nie tylko tym, którzy często korzystają z filmów dla dorosłych. To ikona internetowych memów, a postać znana jest także pod pseudonimem "łysy z Brazzers".

Na wpis natychmiast zareagował Łukasz Mikuła, radny Koalicji Obywatelskiej. Polityk skomentował, że lekarz jest wyjątkowo przystojny, a potem dodał, że "ma bogaty dorobek". Radna PiS najwyraźniej sprawdziła dokonania Sinsa, ponieważ jej wpis szybko zniknął z sieci.

To nie pierwsza taka pomyłka. Johnny Sins trafił już na okładkę gazetki parafialnej w Hiszpanii. Aktor porno otrzymał także drugą tożsamość, a w sieci zaczęły pojawiać się spreparowane zdjęcia Hufa Drahrepusa, który miał być zasłużonym wojskowym. Jego podobizna w mundurze znalazła się między innymi na bilbordach w Legionowie.