Rambo kontra Mileena i Rain. Zobacz zwiastun Mortal Kombat 11 Ultimate

Nadchodzi rozszerzona wersja ostatniej odsłony słynnej growej serii bijatyk - Mortal Kombat. Twórcy zaprezentowali zwiastun, w którym poznajemy kolejną kinową postać, w którą będziemy się mogli wcielić, by w brutalny sposób pokonywać kolejnych niezwykłych wojowników. Tym razem gracze dostaną możliwość zagraniem samym Johnem Rambo.

Mortal Kombat 11 Ultimate - Rambo w zwiastunie nowej wersji gry

Każdy, kto wychował się na przełomie lat 80. i 90. zapewne z rozrzewnieniem wspomina postać Rambo. Grany przez Sylvestra Stallone'a komandos, który w pojedynkę jest w stanie pokonać cały oddział wroga niebawem stanie się grywalną postacią w najnowszej wersji Mortal Kombat 11.

Informacja została potwierdzona przez twórców gry za pomocą najnowszego zwiastuna odsłony zwanej Mortal Kombat, której pojawią się wszystkie wydane do tej pory dodatki do pierwotnej wersji gry. Nie zabraknie też nowości w postaci Rambo. Jak bohater wojenny prezentuje się w świecie spektakularnych pojedynków?

Na razie gracze nie mogą poznać ataków nowego bohatera, ponieważ zwiastun jest jedynie cutscenką, w której obserwujemy pojedynek pomiędzy Tarkatanem i Mileeną. Na arenę wkracza Rain, ale ich potyczkę przerywa wychodzący z krzaków Rambo, który trzyma w rękach karabin maszynowy i oddaje z niego serię w kierunku swoich przeciwników.

Fani Rambo będą zadowoleni, bo głosu komputerowej postaci użyczył sam Sylvester Stallone. To nie pierwszy raz, kiedy zaangażowano do gry aktora wcielającego się oryginalnie w postać przeniesioną z kina do Mortal Kombat. Gracze mogą bowiem grać również RoboCopem dubbingowanym przez Petera Wellera.

Mortal Kombat 11 Ultimate - co będzie w rozszerzonej wersji gry?

W wersji Ultimate gracze oprócz podstawowego Mortal Kombat 11 będą mieli do dyspozycji dodatki Aftermath, Kombat Pack 1 i Kombat Pack 2, obejmujące nowe kampanie, plansze, postacie, a także dodatkowe skórki. Rambo można również dostać kupując osobno Kombat Pack, który oprócz kinowego bohatera zawiera Mileenę, Tarkatana oraz Raina. Gra jest dostępna na PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One. Wraz z pojawieniem się konsol nowej generacji posiadacze gry na starsze modele urządzeń będą mogli za darmo upgradować tytuł i grać w niego na PlayStation 5 i Xbox X lub S.

