Rambo kontra Terminator w nowym, krwawym i brutalnym zwiastunie Mortal Kombat 11: Ultimate

Czy istnieją więksi twardziele w historii kina akcji niż Rambo i Terminator? Dzięki edycji Mortal Kombat 11: Ultimate, gracze będą mogli przeprowadzić walkę pomiędzy śmiertelnie niebezpiecznym komandosem i morderczą maszyną z przyszłości.

O tym, że John Rambo będzie kolejną grywalną postacią nowego wydania jedenastej części słynnej serii bijatyk, pisaliśmy przy okazji ostatniego zwiastuna wersji Ultimate. Wtedy mogliśmy jednak zobaczyć tylko cutscenkę, przedstawiającą postać, w którą przez lata wcielał się Sylvester Stallone.

W nowym zwiastunie twórcy Mortal Kombat 11: Ultimate pojawia się już gameplay, a konkretniej jego fragmenty, w których możemy zobaczyć, na co stać grową wersję Rambo. Podpowiadamy, że nie w niczym nie ustępuje filmowej wersji. Wręcz przeciwnie - w świecie Mortal Kombat stał się jeszcze bardziej skuteczny w eliminowaniu wrogów.

Opis trailera mówi zresztą sam za siebie.

"

To nie ty polujesz na Rambo... To on poluje na ciebie. "