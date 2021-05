Ramię robota jako nieocenione wsparcie w małej i średniej firmie

Automatyzacja przemysłu to jeden z najważniejszych trendów w optymalizowaniu produkcji tego wieku. Działa ona nie tylko w dużych fabrykach.

Coraz częściej spotkamy ramię robota w małych warsztatach i średniej wielkości salach produkcyjnych

Przemysł korzystający z innowacyjnych robotycznych ramion kojarzył nam się do tej pory przede wszystkim z dużymi manufakturami, w których powstawał sprzęt IT, samochody i sprzęt. Aktualnie coboty – roboty wspierające pracę człowieka, znajdują swoje zastosowanie w wielu innych dziedzinach przemysłu. Ich zaletą jest niezwykła funkcjonalność. Są to urządzenia, które z założenia mają sprawdzać się wszędzie tam, gdzie z jakiegoś powodu praca ludzka jest nieopłacalna, niebezpieczna lub uciążliwa. Coboty mają zastępować nas w tych aktywnościach, które wymagają dokładności i precyzji na poziomie ułamków milimetrów. Mogą być eksploatowane przez długi czas na liniach produkcyjnych, na których konieczne jest wykonywanie powtarzalnych czynności, co dla człowieka szybko zaczyna być żmudne.

Podstawowe roboty możemy już spotkać w niektórych przedsiębiorstwach. Ze względu na stosunkowo niską cenę (w zestawieniu do wartości dodanej – taka inwestycja dosyć szybko generuje zwrot), a także konieczność na zachowanie konkurencyjności wobec innych marek, coboty bardzo chętnie są adaptowane w naszych realiach. I jakkolwiek ich popularność ogranicza się do kilku sektorów, tak potencjał do wykorzystania ramion robotycznych w kolejnych dziedzinach przemysłu jest ogromny.

Nowoczesna technologia pozwala na to, by ramiona robotyczne wykorzystywane były w coraz to kolejnych branżach

Nowoczesne ramię robota to szansa na to, by nawet mniejsza linia produkcyjna była w stanie skorzystać z dobrodziejstwa automatyzacji przemysłu. Tego typu zabiegi wnoszą ogromną wartość dodaną – od redukcji kosztów produkcji, po usprawnienie całego procesu technologicznego, z uwzględnieniem wyższego poziomu bezpieczeństwa na linii produkcyjnej. Jest to szczególnie istotne w naszym kraju. W Polsce działa wiele firm, które dysponuje średnio zaawansowanym zapleczem technologicznym i sporym potencjałem do rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny element przemysłu. Z odpowiednim wsparciem ten sektor rynku ma szansę rozwinąć się jeszcze dynamiczniej i osiągać konkurencyjność w skali międzynarodowej. Warto pamiętać o tym, że polski przemysł jest powszechnie ceniony na świecie (przede wszystkim w Europie) i dbanie o jego renomę, czy to usprawniając dostarczanie nowych rozwiązań, czy podwyższając poziom jakości, jest wskazane dla nas wszystkich.

Przemysł nowej generacji nie jest jedynie dla wybranych – ramię robota nie musi pochłonąć całości naszego budżetu rozwojowego