Raper Post Malone przyznał, że wielokrotnie w swoim życiu widział UFO

Raper Post Malone był we wtorek 28 lipca gościem podcastu „The Joe Rogan Experience”, gdzie wraz z prowadzącym, znanym prezenterem telewizyjnym, komentatorem sportowym i komikiem stand-upowym Joe Roganem, rozmawiał na cały szereg tematów. Jednym z nich była historia wiary w Obcych i UFO.

Temat wypłynął, ponieważ kilka dni temu rząd USA przyznał się do posiadania statku kosmicznego Obcych. Rogan zażartował, że 2020 rok jest idealnym momentem na potwierdzenie istnienia życia pozaziemskiego, gdyż wszyscy i tak zajęci są innymi problemami. Wtedy właśnie Malone przyznał się, że w ciągu swojego życia kilkakrotnie miał styczność ze statkami UFO.

Post Malone wielokrotnie widział UFO

Pierwszy raz miał mieć miejsce, gdy muzyk miał 16 lat i mieszkał akurat u swojego wujka i ciotki w Nowym Jorku.

" „Mój wujek i ciotka byli bardzo restrykcyjni i kazali nam chodzić spać bardzo wcześniej, ok. 22. Pamiętam, że wraz z moim kuzynem patrzyliśmy przez okno i na niebie, zupełnie znienacka nagle pojawiło się jasne światło, które utrzymywało się w jednym miejscu przez długi czas. A potem, równie szybko po prostu zgasło. Nie umiem tego wytłumaczyć”. "

Co ciekawe – prowadzący zapytał w tym momencie muzyka, jak silne jest to wspomnienie. Malone odpowiedział, że „średnio”. Przytoczył jednak bardziej bieżące przykłady, związane ze statkami obcych nad USA.

Post Malone widział UFO nad Los Angeles

Mężczyzna opowiedział też niedawną historię, która miała miejsce w Los Angeles.

" „Kiedy mieszkałem w Tarzanie [dzielnica Los Angeles] zobaczyłem – wiem, że to brzmi tandetnie i banalnie – coś, co przypominało rodzaj pola grawitacyjnego, siłowego, rodzaj kopuły o kolistym kształcie. Zobaczyłem to, stojąc na wzgórzu w Tarzanie, patrząc na pieprzone miasto. Nawet zastanawiałem się wtedy: „Jak to możliwe, że nikt inny tego nie widzi?” Zapytałem czwórkę znajomych, z którymi wtedy byłem i oni też to widzieli” – powiedział artysta. "

Post Malone przyznał także, że napotkał UFO także podczas pobytu w stanie Utah.

Post Malone o przymusowym noszeniu maseczek ochronnych

Innym ciekawym tematem, o którym muzyk rozmawiał z prowadzącym podczas czterogodzinnej (sic!) rozmowy, była kwestia przymusowego noszenia maseczek ochronnych. Post Malone ma bardzo ciekawe spojrzenie na tę sprawę:

" "To jak ze mną i przymusem wkładania koszuli do spodni, gdy przychodziłem do szkoły. Albo to zrobisz albo zostaniesz po lekcjach. To dziwne, kiedy ktoś zmusza cię, żebyś coś nosił". "

" "Pod koniec dnia wszystko sprowadza się do respektowania innych ludzi. To nie jest kwestia rządu. Nie powinieneś być zmuszony, aby nosić maseczkę – ale powinieneś ją nosić. I to dlatego, że respektujesz innych wokół siebie, respektujesz ich jako innych ludzi”. "

