Rasistowski skandal w The Voice Kids 4. Juror: "Nie wiedziałem, że używanie słowa "Indianin" jest czymś złym"

The Voice Kids cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, dlatego nic dziwnego, że emitowana jest już 4. edycja talent show dla dzieci. W ostatnim odcinku mogliśmy obejrzeć bitwy w drużynie jurora Dawida Kwiatkowskiego. Nie obyło się jednak bez sporych kontrowersji - jedna z uczestniczek nie mogła dotrzeć na nagrania, przez co Alicja Brąszewska i Aleksandra Brzuszkiewicz musiały na szybko przygotować się do występu. Kwiatkowski zdecydował się, by obie przeszły do kolejnego etapu, co było złamaniem regulaminu programu i wywołało burzę w sieci. Ale na tym nie koniec - tematem przewodnim bitew w drużynie Kwiatkowskiego była rdzenna ludność obu Ameryk. Po emisji programu, jurorowi zarzucono rasizm, bo pojawił się na scenie w pióropuszu śpiewając piosenkę z filmu "Mój brat niedźwiedź".

Rasistowski skandal w The Voice Kids 4. Juror: "Nie miałem pojęcia, że używanie słowa "Indianin" jest czymś złym"

Burza wokół występu Kwiatkowskiego wybuchła na Twitterze głównie w środowisku fanów kpopu, ale nie tylko. W sieci możemy przeczytać oskarżenia, typu:

Pióropusz na głowie to ostra przesada! Kompletny brak szacunku do kultury innych osób, występ równie dobrze odbyłby się bez niego, przestańmy traktować cudze traumy jako kostium

Słowo „Indianin” to jak n-word, z rasistowskim wydźwiękiem – tylko w kierunku rdzennych mieszkańców Ameryki.

Pojawił się nawet hashtag #dawidkwiatkowskiisoverparty. W końcu sprawę skomentował juror, który postanowił przeprosić za swoje zachowanie.

Jednocześnie zwrócił uwagę na hipokryzję internautów, którzy zaczęli go atakować w sieci:

Co więcej wymierzył bezpośredni cios w kierunku fanów kpopu udostępniając zdjęcie azjatyckiej gwiazdy, która przebrana jest za Indiankę:

Zobaczcie występ Dawida Kwiatkowskiego, który wywołał taką dyskusję w sieci i sami oceńcie, czy juror rzeczywiście przesadził i zasłużył na hejt w sieci: