Inauguracja Joe Bidena i Kamali Harris przybrała nieco inną formę niż zwykle w związku z pandemią koronawirusa i niechęcią ustępującego prezydenta do jego następcy. Zabrakło wielu tradycyjnych elementów uroczystości związanych z zaprzysiężeniem nowego prezydenta USA, nie zabrakło jednak gwiazd kina, telewizji i muzyki, które wzięły udział w wydarzeniach towarzyszących inauguracji.

Gwiazdy Marvela i DC łączą się w wiwatach na cześć Joe Bidena i Kamali Harris

Choć na co dzień walczą o prym w filmowym świecie superbohaterów, 20 stycznia 2021 wiele gwiazd DC i Marvela mówiło jednym głosem. Niektórzy zamieścili na Twitterze pełne nadziei odezwy do Amerykanów - jak Mark Ruffalo (Hulk), który napisał: Wszystko będzie w porządku. (...) Z desperacji narodzi się mądrość, a ze straty wspólnota.

Inni dzielili się swoją radością. Zoe Saldana (Gamora) stwierdziła: Moje serce jest teraz pełne. Nadzieja przywrócona. Czas na odnowę., zaś Kevin Conroy (Batman) nagrał krótkie wideo, w którego opisie zamieścił Prezydent Biden! To jak pobudka ze złego koszmaru!.

Nie obyło się także bez komentarzy na temat Donalda Trumpa. Taika Waititi (reżyser 3. i 4. części "Thora") słynący z nieszablonowych reakcji, udostępnił (spreparowane) wideo, na którym wojskowa orkiestra gra "Hit the Road Jack" przed Białym Domem.

Do zmian w fotelu prezydenckim odnieśli się też gwiazdorzy kina, którzy w latach 90. również byli związani z DC. Arnold Schwarzenegger, który grał Icemana w filmie "Batman i Robin", napisał: Jestem z Tobą, Joe Bidenie. Twój sukces to sukces tego kraju. Natomiast Jim Carrey (który pojawił się w "Batman Forever" jako Człowiek-Zagadka) ograniczył się do zabawnego rysunku, który wykonał na "pożegnanie" Donalda Trumpa.

Gwiazdy seriali reagują na zaprzysiężenie Joe Bidena i Kamali Harris

Inaugurację Joe Bidena i Kamali Harris skomentowały także inne gwiazdy kina i telewizji, m.in. słynne komiczki. Julia Louis-Dreyfus, ośmiokrotnie nagrodzona Emmy za rolę wiceprezydent Stanów Zjednoczonych w serialu "Veep", napisała Gratulacje Panie prezydencie. Jesteśmy z Panem, zaś Leslie Jones wyraziła swój zachwyt nad wyborem Kamali Harris, nazywając ją "naszą" wiceprezydent.

Udało nam się. Na tak wiele sposobów. Nam, ludziom. skomentowała gwiazda "Teorii Wielkiego Podrywu", Mayim Bialik:

Oficjalny profil serialu "Parks and Recreations" nawiązał natomiast do odcinka, w którym grana przez Amy Poehler Leslie Knope spotkała autentycznego Joe Bidena. Leslie Knope ma się świetnie. Dzięki, że pytasz. - czytamy na Twitterze.

Powyższe reakcje Hollywood na zaprzysiężenie Joe Bidena i Kamali Harris to oczywiście tylko kropla w morzu tweetów znanych osobistości ze świata filmu, które zalały internet 20 stycznia 2021 roku. Zmiany w fotelu prezydenckim szeroko komentowały też gwiazdy muzyki, o czym przeczytacie w osobnym artykule.