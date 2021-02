Rekin-mutant z ludzką twarzą. Czy to dowód, że Baby Shark istnieje naprawdę? [ZDJĘCIA]

U wybrzeży Indonezji znaleziono dość dziwny okaz rekina. Na pierwszy rzut oka zdeformowana ryba wygląda, jakby miała ludzką twarz. Nic więc dziwnego, że zdjęcia zwierzęcia obiegły internet. Dość szybko rekin został nazwany... prawdziwym Baby Sharkiem.

Indonezja: Rekin-mutant z ludzką twarzą wygląda jak Baby Shark

Ludzie mają nie tylko tendencje do dziwnej fascynacji wszelkimi wynaturzeniami, takimi jak deformacje, ale również do doszukiwania się ludzkich twarzy tam, gdzie ich nie ma. Ile już razy słyszeliśmy o zmutowanych przedstawicielach najróżniejszych gatunków fauny, które miały być rzekomymi hybrydami człowieka ze zwierzętami.

Do tego worka pełnego dziwów dołącza zdeformowany rekin, którego nietypowe oblicze ma wyglądać bardzo ludzko. Przynajmniej według internautów. Zdjęcia ryby obiegły świat i stały się kolejną sensacją.

Jak podaje Daily Mail, rekina z ludzką twarzą wyłowił 48-letni Abdullah Nuren. Mężczyzna schwytał zwierzę nieopodal rezerwatu Rote Ndao na Małych Wyspach Sundajskich Wschodnich. Nuren skomentował swoje niecodzienne odkrycie.

Początkowo znalazłem rekina matkę złapanego w sieci trawlera. Następnego dnia rozciąłem jej brzuch i znalazłem w środku trzy młode. Dwa przypominały matkę, a jedno wyglądało, jakby miało ludzką twarz.

Rybak zabrał znalezisko do domu, gdzie je sfotografował. Rekin bardzo szybko stał się miejscową atrakcją.

Mój dom był zatłoczony ludźmi, którzy chcieli zobaczyć rekina. Wiele osób chce go kupić, ale ja go sobie zostawię. Uważam, że przyniesie mi szczęście.

Zdjęcia rekina trafiły do internetu i zwierze stało się popularne ze względu na swój nietypowy wygląd. Szybko zaczęto porównywać rybę do Baby Sharka - bohatera niezwykle popularnej piosenki dla dzieci, która zdobyła 8 miliardów odsłon na YouTube.

Wszystko dlatego, że zdeformowany rekin wygląda, jakby miał dwoje wielkich oczu bezpośrednio nad otworem gębowym. Z tego powodu zwierzę nabrało antropomorficznych kształtów i skojarzyło się z animowanym rekinem.

Okazuje się jednak, że otwory brane przez internautów za oczy, są w rzeczywistości nie do końca ukształtowanymi nozdrzami rekina. Prezes Florida Program for Shark Research z University of Florida i kurator Florida Museum of Natural History - Gavin Naylor, skomentował niezwykłe znalezisko z Indonezji.

To, co może wydawać się "oczami", to małżowiny nosowe, które nie są całkowicie zamknięte. Gdyby przetoczyć rekina, zobaczylibyśmy oczy umieszczone grzbietowo-bocznie.

Rekin ze zdjęć ma więc zwykłe oczy osadzone po bokach głowy, jak pozostali przedstawiciele jego gatunku. To nie pierwszy raz, kiedy ludzkość bierze otwory nosowe morskich zwierząt za oczy. Od XIV pojawiła się pierwsza historyczna wzmianka o stworzeniu zwanym Jenny Haniver.

Przez setki lat sporo osób było przekonanych, że zmumifikowane szczątki Jenny Haniver to pozostałości po takich fikcyjnych stworzeniach jak anioł, demon, bazyliszek czy smok. W rzeczywistości były to odpowiednio spreparowane zwłoki ryb z rodziny płaszczkowatych. Spodnia strona ciała tych zwierząt przypomina nieco ludzką twarz. Twórcy falsyfikatów Jenny Haniver wycinali więc odpowiedni kształt "ciała" fikcyjnego stworzenia, konserwowali je, a następnie sprzedawali jako amulety.