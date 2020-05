Rekord gorąca na Syberii. 30 stopni na kole podbiegunowym

Podczas gdy wiele denialistów klimatycznych stara się przekonywać, że globalnego ocieplenia nie ma, rzeczywistość pozostaje głucha na ich argumenty i sumiennie realizuje postanowienia najczarniejszego scenariusza, według którego część powierzchni naszej planety stanie się śmiertelnie groźna dla ludzi.

Porozumienie Paryskie przewiduje, że do 2030 roku ludzkość powinna zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę, a do 2050 roku całkowicie zastąpić paliwa kopalne odnawialnymi źródłami energii (w tym także energią jądrową). Pozwoli to przy optymistycznych założeniach zatrzymać ocieplenie klimatu na poziomie około 2 stopni wyższym, niż przed epoką przemysłową.

Wbrew temu, co w swoich materiałach przekazuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Polacy nie powinni cieszyć się z ocieplenia klimatu. Wizja palm rosnących zamiast sosen (dla których już teraz zrobiło się u nas po prostu za gorąco i sucho) oraz niższych rachunków za ogrzewanie zimą to ułuda.

Z pierwszymi konsekwencjami katastrofy klimatycznej mierzymy się już teraz: przez ostatnie lata w Polsce panuje susza, a będzie jeszcze gorzej.

Wyraźną zmianę wzorców pogodowych rejestruje się już na Syberii. Region, który był do tej pory kojarzony z wyjątkowo mroźnymi zimami, zmaga się ze skutkami podniesienia średniej temperatury już o 4 stopnie Celsjusza w porównaniu do danych z lat 1981-2010.

30 stopni ciepła na Syberii. Tak wysokich temperatur jeszcze tam nie było

Danymi dotyczącymi temperatur zarejestrowanych w Azji podzieliła się Amerykańska Narodowa Agencja Oceanów i Atmosfery (NOAA). Wizualizacja mówi sama za siebie.

Temperatury notowane nawet pod kołem biegunowym zaczynają dochodzić do 30 stopni Celsjusza, co do tej pory było niespotykane.

Dane historyczne pokazują, że poprzednio majowe temperatury przekraczające 20 stopni Celsjusza notowano na Syberii w latach 1947, 1957 oraz 1962.

