Zakończona właśnie sprawa sądowa o nielegalne udostępnianie sygnału platform telewizyjnych Canal Plus i Cyfrowy Polsat po raz kolejny dowodzi, że nie warto brudzić sobie rąk piractwem w internecie. 33-latek spod Krakowa przekonał się o tym na własnej skórze i słono za to zapłaci. Sąd Rejonowy w Wieliczce skazał go prawomocnym wyrokiem na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata, zaś w ramach zadośćuczynienia poszkodowanym nakazał wypłatę odszkodowania w kwocie 526,3 tysięcy złotych dla każdej z platform.

Nielegalny dostęp za znacznie niższą cenę

Wszystko zaczęło się w 2018 roku, kiedy 33-letni mieszkaniec powiatu krakowskiego został zatrzymany za piractwo telewizyjne w internecie. Jak ustaliła policja, mężczyzna przez kilka lat oferował nielegalny dostęp do kanałów Canal Plus i Cyfrowego Polsatu, kusząc swoich klientów bardzo konkurencyjnymi cenami - znacznie niższymi od abonamentów obydwu platform. Za jego usługi płaciło mu kilkaset osób.

Podczas zatrzymania w marcu 2018 roku policja zabezpieczyła w jego domu komputery, dekodery i serwery sharingowe. Sprawca podpiął do nich kilkadziesiąt kart abonenckich, umożliwiających dostęp do kanałów oferowanych w pakietach Canal Plus i Cyfrowego Polsatu. Na miejscu znaleziono również 180 tysięcy gotówki. W trakcie dalszego śledztwa policja odkryła także znacznie wyższe sumy na kontach bankowych zatrzymanego, które również zabezpieczono w związku z podejrzeniem, że pochodzą z nielegalnego procederu. Łączna kwota zabezpieczonych pieniędzy wynosiła ponad 1 mln złotych.

Milion złotych kary za piractwo w internecie

Już następnego dnia po zatrzymaniu, internetowemu piratowi postawiono zarzuty świadczenia niedozwolonych usług polegających na nielegalnym udostępnianiu telewizji cyfrowej. Prokuratura zastosowała wobec niego nadzór policyjny. Ponad 2,5 roku od tych wydarzeń sprawa została zakończona. Sąd Rejonowy w Wieliczce uznał mężczyznę za winnego stawianych mu zarzutów i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. W świetle faktu, że za przestępstwa z art. 6 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym, grozi do 3 lat więzienia, taki wyrok nie jest niczym zaskakującym. Zaskakująca jest natomiast druga część wyroku, i to nawet dla samych poszkodowanych. Zarówno Canal Plus, jak i Cyfrowy Polsat podkreślają, że sprawca otrzymał rekordową karę pieniężną. Za popełnione przestępstwo zapłaci po 526,3 tysiąca złotych odszkodowania obydwu platformom. Nigdy wcześniej kara za piractwo w polskim internecie nie przekroczyła 1 mln złotych.