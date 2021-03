Rekordzista na drodze. Prowadził samochód pod wpływem WSZYSTKICH wykrywalnych narkotyków

Ze względu na pandemię koronawirusa wiele regionów na świecie wprowadziło spore ograniczenia w przemieszczaniu się. Należy do nich Katalonia, gdzie jeszcze do jutra (15 marca) obowiązują restrykcje dotyczące poruszania między powiatami. Przez to kierowcy na drogach mogą spodziewać się częstszych kontroli rutynowych.

Prowadził auto pod wpływem wszystkich wykrywalnych narkotyków

Jedną z nich przeprowadziła policja drogowa w Barcelonie, która zatrzymała pojazd jadący autostradą Ronda Litoral. Mundurowi poprosili kierowcę o zjazd z trasy oraz zbadali mężczyznę, chcąc się upewnić, że nie prowadzi pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Jak poinformował dziennik "El Periodico" przytoczony przez rmf24.pl, policyjny tester dał wynik pozytywny. Jednak to nie wszystko. Okazało się, że mężczyzna prowadzący auto poszedł na rekord. W jego organizmie wykryto wszystkie możliwe narkotyki, które potrafi rozpoznać urządzenie.

Testy na obecność narkotyków używane przez policję są nieinwazyjne i służą do pierwszej weryfikacji stanu kierowcy. Dokładniejsze badania zwykle są wykonywane później. Narkotesty spotykane na drodze wykrywają opiaty, amfetaminę, metadon czy kokainę wyłącznie na podstawie pobrania próbki śliny. Mundurowi mogą odczytać wynik zaledwie po kilku minutach.

Jak informuje rmf.fm, w Hiszpanii kary za jazdę pod wpływem środków odurzających są naprawdę surowe. Rekordziście grozi co najmniej 1000 euro grzywny oraz utrata 6 punktów karnych. Kierowca może również usłyszeć wyrok pozbawienia wolności.