Religia vs koronawirus. Co mówi Biblia o epidemii Covid-19?

Pandemia koronawirusa trwa już od grudnia 2019 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy zaczęło się mówić o patogenie, który w chińskim Wuhan rozpoczął zbieranie śmiertelnego żniwa. Wiele osób dostrzega w Biblii zwiastuny pandemii. Niestety wyszukane w niej opisy, nie nastrajają optymistycznie. Mają rzekomo zwiastować śmierć, wojnę i apokalipsę.

W tym trudnym dla nas czasie wiele osób twierdzi, że Biblia zapowiada koronawirus. Jednym z pierwszych był rabin Matityahu Glazerson, który od lat znajduje "tajne wiadomości od Boga" w Biblii. Duchowny twierdzi, że znalazł w Torze specjalny kod, który zapowiada nadchodzące wydarzenia.

Jednak na Twitterze pisze o tym coraz więcej chrześcijan. Zdaniem użytkowników serwisu koronawirus to dopiero początek a przerażające wydarzenia dopiero się zaczynają, co ma nadejść w najbliższej przyszłości. Chociaż w Biblii nie ma wzmianki o koronawirusie, niektórzy twierdzą, że znajdują się w niej prorocze fragmenty, które są ściśle powiązane z obecną pandemią. Jak informuje portal brytyjskiego dziennika "Daily Express", niektórzy wierzą, że wzmianki o COVID-19 pojawiły się prawie 2 tysiące lat temu, a o zarazie pisał jeden z ewangelistów. Cytaty od jakiegoś czasu robią w Internecie prawdziwą furorę.

Wśród cytowanych fragmentów pojawia się fragment ewangelii wg św. Mateusza:

"

Będziecie słyszeć o wojnach i o pogłoskach wojennych; uważajcie, nie trwóżcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec! Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. "