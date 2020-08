Nowa wersja Prince of Persia już w listopadzie 2020? Zaskakujące informacje

Wyciek został spowodowany przez gwatemalską sieć sklepów Max, która podobno na swojej stronie przedstawiła w ofercie remake Prince of Persia w wersji na konsole Playstation 4 oraz Nintendo Switch. Produkty zostały już usunięte ze strony, ale w internecie, jak w przyrodzie, nic nie ginie. Screenshoty przedstawiający gry w ofercie sklepów Max trafiły już na Twittera.

Nadchodzi odświeżona wersja Prince of Persia?

Niestety, na samych obrazkach nie ma zbyt dużej informacji, podano natomiast przybliżoną datę premiery produkcji - ta miałaby nastąpić w listopadzie 2020 roku. Poniżej możecie zobaczyć screenshoty ze strony Max:

Najnowszą grą z serii Prince of Persia były Zapomniane piaski z 2010 roku. Ta była powrotem do korzeni i rozgrywała się w uniwersum ustalonym w 2003 roku w grze Piaski czasu. Po drodze w 2008 roku otrzymaliśmy kompletnie przerobioną wersję przygód Księcia, która jednak nie doczekała się kontynuacji i była przyjemnym, ale w ogólnym rozrachunku nieudanym eksperymentem.

Wygląda na to, że nadchodzący remake również należałby do osi czasowej rozpoczętej w 2003 roku przez Piaski czasu, ale na razie są to jedynie spekulacje. Na razie trudno jest też ustalić, kiedy Ubisoft postanowi przedstawić światu nowego Prince of Persia. Jeżeli wierzyć sklepowi Max i dacie "listopad 2020" możemy jednak zakładać, że będzie to prędzej, niż później.