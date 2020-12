Reserved wycofuje koszulkę ze sprzedaży po reakcji katolickiej dziennikarki. Obrażała uczucia religijne?

Grudzień to czas przygotowań, spacerów po galeriach handlowych i oczekiwania na maraton rodzinnych obiadów, po których pierwszym noworocznym postanowieniem jest zwykle zrzucenie kilku kilogramów. Świąteczne zakupy mogą jednak skończyć się niemiłą niespodzianką, na przykład kiedy natrafimy na koszulkę skierowaną do "pijanej młodzieży", która "gra na wartościach" i "pluje na klientów" lub mówiąc bardziej wprost - "kpi z chrześcijaństwa".

Interwencja katolickiej dziennikarki w sprawie koszulki Reserved

W świątecznej ofercie sklepu Reserved jeszcze do wczoraj znaleźć można było T-shirt przedstawiający Świętego Mikołaja z butelką wina w jednej ręce i workiem pustych butelek w drugiej, który obejmuje równie nietrzeźwego co on sam renifera. Pod rysunkiem widniał napis "Odkupienie win". Koszulka nie wszystkim się spodobała, a dziennikarkę Gościa Niedzielnego zniechęciła do tego stopnia, że postanowiła pożegnać się ze sklepem, w którym - jak sama zaznaczyła - kupowała ubrania od lat. Agata Puścikowska najpierw nagłośniła temat na Twitterze, a następnie swoje nieprzyjemne doświadczenie w sposób bardziej szczegółowy opisała na Facebooku, nazywając koszulkę "pijacką" i skierowaną do "pijanej młodzieży". Samo oferowanie takiego produktu przez Reserved uznała natomiast za "niesmaczne, głupie i niepotrzebne".

Skandaliczna koszulka z antychrześcijańskim napisem portal wPolityce.pl

Sprawą zajęły się też prawicowe media. Portal wPolityce.pl napisał o "skandalicznej koszulce z antychrześcijańskim napisem", która "kpiła z chrześcijaństwa". Katolicki portal Aleteia w swoim artykule na temat T-shirtu twierdził z kolei, że Reserved, wypuszczając na "progu Adwentu" taką koszulkę, "godzi w uczucia religijne chrześcijan".

Taki zabieg może godzić w uczucia religijne chrześcijan. Dla nich „odkupienie win” wiąże się z czymś zdecydowanie poważniejszym niż upojenie alkoholem, nawet przy świątecznym stole. portal Aleteia

W tym samym artykule wyjaśniono dodatkowo, skąd marka odzieżowa zaczerpnęła napis "odkupienie win", cytując fragment kolędy "Cicha noc".

Reserved przeprasza i usuwa koszulkę ze sprzedaży

Firma Reserved już następnego dnia zareagowała na wpis. W komentarzu pod postem Agaty Puścikowskiej przeprosiła za produkt i poinformowała o wycofaniu go ze sprzedaży.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Nie mieliśmy na celu obrażenia niczyich uczuć. Ze względu na to, że nadruk rzeczywiście można odczytać dwuznacznie, podjęliśmy decyzje o wycofaniu tego modelu ze sprzedaży w naszym sklepie internetowym oraz salonach stacjonarnych. komentarz Reserved

Katolicka dziennikarka przyjęła przeprosiny marki odzieżowej. O wycofaniu koszulki ze sprzedaży poinformowała na swoim Twitterze, osoby o odmiennym zdaniu nazywając "obrońcami spod znaku chamstwa, braku logiki i piorunka".

Bojkot świątecznej koszulki to nie pierwsza tego typu interwencja ze strony prawicowych publicystów w sprawie produktów oferowanych przez Reserved. W czerwcu piszący dla portalu wPolityce.pl Goran Andrijanić deklarował, że nigdy więcej nie zrobi zakupów w sklepie, który sprzedaje koszulki pro-choice z napisem #mychoice #mybody #myvoice.