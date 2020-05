Restauracja wymyśliła współczesny wóz Drzymały. Można do niej legalnie pójść na obiad

Izolacja społeczna to dziś jedyny sposób na spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Nie dysponujemy ani lekiem, ani szczepionką, trzeba więc stosować znaną z memów zasadę: nie możesz umrzeć na COVID-19, jeśli nie zachorujesz.

W ramach zapewniania obywatelom bezpieczeństwa rząd wprowadził wiele obostrzeń dotyczących zarówno funkcjonowania przedsiębiorstw, jak i dozwolonych działań osób indywidualnych. Część z nich została złagodzona lub całkowicie zdjęta 4 maja 2020, w tym zakaz, który od początku uznawany był za absurdalny.

Restauracje, kawiarnie, bary i jadłodajnie w dalszym ciągu mogą serwować dania tylko na wynos. Właściciel lokalu gastronomicznego w Jaśle znalazł jednak sposób na to, żeby swój przybytek otworzyć już dziś. I to w pełni legalnie.

Restauracja postanowiła wykorzystać fakt, że w ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki rząd pozwolił na otwarcie się hoteli i miejsc noclegowych.

Grzegorz Schabiński, właściciel restauracji, tak opisał serwisowi naszemiasto.pl przepis na współczesny wóz Drzymały.

"

Gościom, którzy przyjdą do naszego hotelu na obiad, będziemy wynajmować pokoje za symboliczną złotówkę. Zameldują się w recepcji, do pokoju dostaną menu i będą mieli dwie godziny, by spokojnie zjeść obiad, który zamówią. Wszystko zgodnie z prawem i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. "