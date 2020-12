Richard Corben nie żyje. Był wybitnym rysownikiem komiksowym i twórcą kultowej okładki Meat Loafa

Wielka strata dla świata komiksu. 2 grudnia 2020 roku zmarł jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego medium - Richard Corben, który miał 80 lat. Co było przyczyną zgonu?

Nie żyje Richard Corben

O śmierci amerykańskiego rysownika za pośrednictwem Facebooka poinformowała jego żona Dona. Corben umarł na skutek komplikacji spowodowanych operacją serca.

Z wielkim smutkiem i stratą muszę podzielić się smutną wiadomością - Richard Corben zmarł 2 grudnia 2020 roku po operacji serca. Jego rodzina, przyjaciele i fani będą bardzo za nim tęsknić. Richard był bardzo wdzięczny za miłość do jego sztuki, którą okazaliście wy, jego fani. Wasze wsparcie przez dziesięciolecia bardzo wiele dla niego znaczyło. Próbował odwdzięczyć się za nie, pilnie pracując nad każdym rysunkiem, który widzieliście. Chociaż Richard nas opuścił, jego praca będzie żyła wiecznie, a pamięć o nim na zawsze pozostanie w naszych sercach. Nadal będę prowadzić sprzedaż dzieł Richarda za pośrednictwem witryny Corben Studios pod adresem corbencomicart.com. Będę również zarządzała trwającym procesem publikowania jego prac na arenie międzynarodowej. Pozwólcie mi i mojej rodzinie na zebranie się w garść. Odezwiemy się w 2021 roku. Dona Corben

Richard Corben urodził się 1 października 1940 roku w Anderson w stanie Missouri. Szybko zainteresował się sztuką i z tego powodu w 1965 roku ukończył studia na Kansas City Art Institute. Rozpoczynał jako rysownik filmów animowanych, ale szybko jego uwagę przykuła inna forma wizualna - komiks undergroundowy, który w latach 60. rozwijał się w USA. To właśnie wtedy Corben stworzył takie tytły jak "The Plague" i "Rowlf".

Fot. Heavy Metal #7/1979

Ten drugi komiks sprawił, że Corben został zauważony poza granicami Ameryki. "Rowlf" został bez wiedzy autora skopiowany we francuskim magazynie komiksowym "Métal Hurlant", który z czasem rozpoczął z rysownikiem współpracę. Po kilku latach Corben pomógł współtworzyć amerykańską wersję pisma - "Heavy Metal". Tematyka poruszaną w dziełach Corbena to głównie fantasy, horror, science fiction i erotyka, która była ważnym elementem amerykańskiego komiksu niezależnego.

Jedną z najsłynniejszych serii Corbena jest "Den". Rysownik stworzył również takie komiksy jak "Children of Fire", "Dreams", "Elements", "Vampirella i "Eerie". Powołał też do życia adaptację książki Roberta E. Howarda pod tytułem "Bloodstar", która jest uważana za jedną z pierwszych powieści graficznych w historii. W latach 80. założył własne wydawnictwo komiksowe o nazwie Fantagor Pres, gdzie nie tylko tworzył nowe przygody Dena, ale również "Rip in Time" czy "Vic and Blood: The Chronicles of a Boy and His Dog".

Corben pracował też dla komercyjnych wydawnictw, takich jak Marvel czy DC. Ze względu na swój charakterystyczny styl, w Marvel Comics tworzył w ramach imprintu MAX, pracując między innymi przy przygodach Punishera, Luke Cage'a, Hulka czy Ghost Ridera. Dla DC zajmował się z kolei rysunkami do przygód Johna Constantine'a wydawanymi w serii "Hellblazer". Corben jest też autorem rysunków do "Hellboya". Stworzył również okładkę do płyty "Bat Out of Hell" Meat Loafa.

Fot. Cleveland International Records/materiały promocyjne

Za swoją pracę był wielokrotnie uhonorowany różnymi nagrodami, między innymi Grand Prix de la ville d'Angoulême na Angoulême International Comics Festival oraz został wprowadzony do The Will Eisner Award Hall of Fame.