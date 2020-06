Rob Zombie był świadkiem brutalnego morderstwa. Opowiedział o szczegółach makabrycznej zbrodni

Nie ma chyba drugiego artysty w show-biznesie, który prezentuje większe umiłowanie do makabry niż Rob Zombie. Jest nie tylko muzykiem o horrorowym emploi, ale również reżyserem filmowym, który stworzył kilka słynnych tytułów kina grozy. Fani Zombie być może zastanawiają się, skąd przerażające pomysły w głowie artysty. Okazuje się, że w bardzo młodym wieku doświadczył zdarzenia, które mogło rzutować na jego dalsze życie.

Przełom maja i czerwca 2020 roku to czas ważnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych. 25 maja policjanci z Minneapolis zamordowali niewinnego mężczyznę. George Floyd był Afroamerykaninem i kolejną ofiarą systemowego rasizmu, która przelała szalę goryczy. Całym kraju zaczęto protestować przeciwko rasizmowi i brutalności policji. Niestety służby porządkowe zareagowały przemocą, przez co protesty przerodziły się w zamieszki.

Floyd nie był pierwszym Afroamerykaninem, który został zabity przez policjantów. Rob Zombie postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z tego typu sytuacją. Jako 18-latek, był świadkiem brutalnej napaści na młodego Afroamerykanina. Atak skończył się śmiercią chłopaka. Zombie postanowił upamiętnić ofiarę systemu we wpisie na Instagramie.

Oto Michael Stewart. 15 września 1983 roku o 2:50 w nocy wołał o pomoc, kiedy był bestialsko bity przez nowojorską policję nadzorującą metro. Kilka godzin później zapadł w śpiączkę. Po dwóch tygodniach zmarł. Stało się to pierwszej nocy po mojej przeprowadzce do Nowego Jorku tuż pod oknem mojego pokoju w akademiku, który wychodził na Union Square. Ja i siedmioro moich współlokatorów byliśmy świadkami całego zdarzenia. Miałem 18 lat i doświadczyłem niewyobrażalnie przerażającego zdarzenia. Teraz mam 55 i patrzę wciąż, wciąż i wciąż na to samo g*wno, nagrywane w promieniach słońca w HD na iPhonie. Wiele rzeczy się zmieniło, ale wiele zostało takimi, jakimi było... są tak samo po*ebane. Walczcie z władzą. Dla tych, którzy zadają pytania - bylem przesłuchiwany przez prokuraturę i rozmawiałem z ławą przysięgłych, ale nie zostałem powołany do zeznawania podczas procesu. Nie wiem czemu. Chyba mieli wystarczającą ilość świadków. A co do pytania, czemu ja i moi współlokatorzy nic nie zrobiliśmy - pozwólcie, że opiszę, wam jak to wyglądało. To była nasza pierwsza noc w Nowym Jorku. Byliśmy na siódmym piętrze, praktycznie była 3 w nocy i obudził nas krzyk. Podeszliśmy do okna, widząc sytuację i zanim w pełni zrozumieliśmy, co się dzieje... było po wszystkim. "