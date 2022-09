W najnowszym wywiadzie Robert Gawliński wypowiedział się na temat partii rządzącej i nie przybierał w słowach. Wokalista Wilków mocno skrytykował PiS, ograniczenia kobiet, jak również wypowiedział się również na temat Kościoła.

Robert Gawliński krytykuje PiS: "Gdy patrzę na prawicową załogę to ch*j mnie strzela"

W rozmowie z portalem "NaTemat" muzyk Wilków wypowiedział się nie tylko na temat lat młodości, muzycznych planów, ale też poruszył tematy polityczne. Robert Gawliński jest wściekły na partię rządzącą z powodu ograniczania praw kobiet w naszym państwie:

Gdy patrzę na PiS, na całą tę prawicową załogę i to ich myślenie, to ch*j mnie strzela! Po pierwsze, nie może tak być, że jakaś średniowieczna doktryna zabrania kobietom żyć tak, jak chcą. One nie są w klasztorze, nie są własnością mężczyzn

Muzyk nie zostawił na politykach PiSu suchej nitki:

Moralność ma wiele aspektów, ale mówienie kobietom czy mają prawo do aborcji, czy nie, jest już bezczelne. Zwykłe chamstwo. Tak to się może zachowywać jakiś prymitywny osobnik, który nigdy nie miał dostępu do oświaty, książek, szkoły, a nie polityk czy profesor. Co ich to obchodzi? Po co oni sobie tym du*ę zawracają? Jak ktoś ma taki światopogląd, to znaczy, że jest idiotą.

Gawliński poruszył również temat dyskryminacji płciowej podkreślając, że nadal kobiety otrzymują niższe płace niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Muzyk zauważa, że politycy zajmują się nie tym, czym trzeba:

Ale mam nadzieję, że się to zmieni, jak tylko ci panowie przestaną rządzić tym krajem. Może ktoś się wreszcie zajmie gospodarką, ekonomią, a nie naszym seksem?

Co ciekawe, Robert Gawliński zdradził, że często na koncertach Wilków pojawiają się księża, z którymi lubi rozmawiać. Wyznał, że nie ma nic do Kościoła i prawdziwych kapłanów, ale niestety spotyka duchownych, z którymi nie da się prowadzić konstruktywnej rozmowy:

Nie mam nic do Kościoła i prawdziwych kapłanów. Wielu z nich przychodzi na nasze koncerty i często sobie rozmawiamy i jest wspaniale. Ja zawsze zadaję pytanie księdzu, który przychodzi na nasz koncert: „Czy jak on przyszedł, to od teraz jest na sali obecny Bóg?” No i się zaczyna... Jak ksiądz jest fajny, to sobie dyskutujemy, filozofujemy. A jak jest głupkiem, to się obraża i ja też już wiem, że można go olać.

Nowy album Wilków "Wszyscy marzą o miłości"

23 września 2022 na sklepowych półkach pojawił się album Wilków "Wszyscy marzą o miłości", który powstawał w nietypowych warunkach. Nagrania zaczęły się w 2019 roku, jednak ograniczenia związane z covidem skomplikowały prace nad albumem. Muzyka powstała zdalnie, w oddaleniu o tysiące kilometrów. Teksty Roberta Gawlińskiego niosą konkretny przekaz:

Na tej płycie pochwała dla miłości, dla muzyki, dla życia. Stąd też tytuł Wszyscy marzą o miłości. To zdanie i ten refren wydał mi się najuczciwszy, najprawdziwszy z całej płyty, powiedziany wprost, bez cienia literackiej maniany. Czas był raczej dołujący, nie chciałem pisać ani o pandemii, ani o samotności albo o samotność we dwoje czy samotności w czterech ścianach czy samotności w tłumie.

Z okazji jubileuszu 30-lecia zespołu, 27 września 2022 w Teatrze Roma Wilki zagrają swoje największe przeboje oraz nowe utwory jak np. "Liczysz się tylko ty" czy "Podzielony świat", zaśpiewany przez Beniamina Gawlińskiego. Nie zabraknie też muzycznych smaczków – gościnnie z Wilkami wystąpi Patrycja Markowska oraz Smolasty.