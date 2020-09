Robert Pattinson ma koronawirusa. Prace nad filmem "The Batman" wstrzymane

Trwają pracę nad filmem "The Batman", którego opublikowany niedawno trailer wywołał burzę wśród fanów postaci. Studio Warner Bros zajmujące się produkcją nie ma szczęścia. Zaledwie kilka dni po powrocie całej ekipy na plan, trzeba było przerwać działania. I to nie pierwszy raz.

Robert Pattinson ma koronawirusa

W oficjalnym oświadczeniu Warner Bros przekazał, że chwilowe wstrzymanie prac nad filmem jest spowodowane zarażeniem koronawirusem wykrytym na planie.

" Członek ekipy "The Batman" otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Zgodnie z przepisami przebywa na kwarantannie, a praca nad filmem musiała zostać chwilowo wstrzymana. "

Chwilę później zagraniczne media poinformowały, że koronawirusa zdiagnozowano u Roberta Pattinsona. Aktor wciela się w filmie "The Batman" w tytułową rolę.

Twórcy nowego Batmana przerwali prace nad filmem nie pierwszy raz. Problemy wystąpiły już wcześniej, zarówno jeśli chodzi o obsadzenie roli głównego bohatera, jak i zatrudnienie reżysera do wyczekiwanej produkcji. Kiedy udało się sprostać obu zadaniom, a zdjęcia do filmu ruszyły - wybuchła pandemia. Mattowi Reevesowi, reżyserowi "The Batman" udało się nakręcić około 25 procent potrzebnego materiału. Do skończenia filmu twórcom brakuje jeszcze około trzech miesięcy na planie zdjęciowym.

Planowo "The Batman" ma trafić do kin 1 października 2021 roku.