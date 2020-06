Rockowa wokalistka żąda usunięcia symboli rasistowskich z flagi stanu

Flaga stanowa Missisipi budzi kontrowersję już od wielu lat. W jej lewym górnym rogu widnieje Flaga Skonfederowanych Stanów Ameryki, znana jako Southern Cross. Jest to ostatnia flaga, która zawiera nawiązanie do Konfederacji, jaka pozostała w USA. Symbol kojarzy się z przekonaniem o wyższości białej rasy nad resztą, dlatego liczne ugrupowania chcą ją usunąć.

W sprawie flagi w 2001 roku odbyło się już referendum. Aktualnie temat powrócił ze względu na protesty i sytuację w Stanach Zjednoczonych, którą wywołało morderstwo George'a Floyda. Do protestujących przeciwko fladze Missisipi w obecnej formie dołączyła wokalistka Paramore.

Obejrzyj „niekończące się wideo” do piosenki grupy Twenty One Pilots

Hayley Williams urodziła się oraz mieszkała na terenie stanu Missisipi, dlatego jego los nie jest jej obojętny. Artystka aktywnie działa na rzecz zmiany flagi, ponieważ nie chce dłużej patrzeć na pozostałości białej supremacji, które nadal pojawiają się w życiu publicznym. Piosenkarka podzieliła się swoim zdaniem na ten temat na Twitterze.

"

Miałam wielu czarnoskórych znajomych z klasy, osiedla, którzy zapoznali mnie ze swoimi ulubionymi artystami. To dzięki nim dzisiaj jestem osobą, którą znacie. Władze mogą teraz wziąć sprawy w swoje ręce i usunąć symbol białych suprematystów z flagi stanu. Będzie to krok ku lepszemu, to dobry czas na nową flagę. Flagę, która będzie reprezentowała wszystkich mieszkańców Missisipi. "