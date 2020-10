Rodzina zjadła makaron w chińskiej restauracji. 9 osób nie żyje

Dwunastoosobowa rodzina poszła do restauracji, by zjeść wspólne śniadanie. Troje zrezygnowało z posiłku ze względu na kiepski smak potrawy. To uratowało im życie.

Masowe zatrucie w chińskiej restauracji. Nie żyje dziewięć osób

5 października 2020 rodzina z Jixi w północno-wschodnich Chinach wybrała się do restauracji na wspólny posiłek. Głównym daniem było "Suantangzi" - zupa z grubym makaronem zrobionym z fermentowanej kukurydzy. Trzech młodszych członków rodziny kategorycznie odmówiło zjedzenia potrawy, która ich zdaniem była paskudna. Reszta rodziny zjadła śniadanie ze smakiem.

Jak informuje "Asia One", objawy zatrucia u członków rodziny wystąpiły już kilka godzin po konsumpcji. Po 6 dniach od feralnego śniadania nie żyło już ośmiu z dziewięciu chorych. Najdłużej walczyła o życie 47-latka o imieniu Li, jednak w poniedziałek 19 października 2020 syn przekazał wiadomość o jej śmierci.

Śledztwo w sprawie śmierci dziewięciu osób

Jak ustalono makaron, którym zatruła się rodzina, został wykonany ze sfermentowanej mąki kukurydzianej. Lokalna komisja zdrowia odkryła w nim obecność kwasu wytwarzanego przez pseudomonas cocovenenans. To tlenowe bakterie, wywołujące choroby u ludzi i roślin.

W toku postępowania stwierdzono, że pracownicy restauracji mrozili składniki, z których przygotowywali posiłki, nawet przez rok. W konsekwencji doszło do zepsucia żywności. Jak twierdzi portal "Asia One" w przypadkach zatrucia kwasem bakterii pseudomonas cocovenenans prawdopodobieństwo śmierci wynosi od 40 do nawet 100 procent.

Śledztwo nadal jest w toku. Eksperci apelują, by nie przygotowywać potraw z kukurydzy, na której widać oznaki pleśni lub wilgoci.

Niedawno wspominaliśmy o innym tragicznym zatruciu, które miało miejsce w Chinach. Tysiące ludzi zachorowało na brucelozę przez wyciek bakterii z fabryki szczepionek.

