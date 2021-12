Rodzinna pamiątka szybowała ponad 200 kilometrów niesiona przez tornado

W tornadach, jakie przeszły w piątek 10 grudnia 2021 w Stanach Zjednoczonych, zginęło co najmniej 100 osób. Ocenia się, że tego dnia na terenie sześciu amerykańskich stanów zanotowano przeszło ponad 30 takich zjawisk pogodowych.

Rodzinna fotografia przeleciała ponad 200 kilometrów

Najmocniej dotknięty kataklizmem został stan Kentucky, ale we wszystkich stanach trwają akcje poszukiwania osób zaginionych. Według źródeł CNN w niedzielę ratownicy wydobyli kilka osób, które przeżyły pod gruzami kataklizm.

Skala zniszczeń jest ogromna, a wiele osób pozbyło się dorobku całego życia i cennych rodzinnych pamiątek. Jedna z niecodziennych historii związanych z niszczycielskim żywiołem dotyczy czarno-białego zdjęcia, które zostało odnalezione, 200 kilometrów od miejsca skąd porwało je tornado.

Zdjęcie pochodzące ze zniszczonego domu w Dawson Springs w stanie Kentucky odnaleziono na szybie samochodu w New Albany, na przedmieściu Louisville, w stanie Indiana. Właściciela auta, Katie Posten, postanowiła znaleźć właścicieli fotografii podpisanej: Gertie Swatzell i JD Swatzell, 1942. W tym celu zamieściła ogłoszenie w mediach społecznościowych.

Amerykańskie media szybko podchwyciły temat i sprawą nabrała rozgłosu. Z Katie Posten skontaktował się Cole Swatzell, który potwierdził, że stara fotografia należy do jego poszkodowanej przez tornado rodzimy. Swatzell wraz z całą rodziną wybiera się do Katie Posten, by odebrać rodzinną pamiątkę i serdecznie podziękować.

Źródło: TwojaPogoda.pl / CNN