Rolnicy apelują do sąsiadów przybyłych z miasta. „Przestańcie wzywać policję z powodu głośnych prac nocnych na polu”

Życie na wsi to spokój i sielanka – tak postrzegają je mieszkańcy miast, którzy coraz bardziej ochoczo wyprowadzają się z metropolii. Kłopot w tym, że stają się bardzo uciążliwymi sąsiadami, którym przeszkadza wiele normalnych wśród rolników zachowań.

Uprawa roli wymaga dużych nakładów pracy i w czasie żniw często nie można ograniczyć ich do kilku godzin dziennie. Jeśli plony nie zostaną zebrane szybko, przepadną. Rolnicy często pracują więc także w nocy, co dla oczekujących ciszy i spokoju mieszczuchów jest nie do wytrzymania. Zdarza się więc, że wzywają policję, żeby zajęła się hałasującymi maszynami.

Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała więc apel do mieszczuchów mieszkających na wsi: nie wzywajcie policji, gdy rolnicy pracują w nocy bądź wysypują obornik na pola i przez to brzydko wam pachnie. Przeprowadziliście się na wieś, to żyjcie zgodnie z regułami, jakie tam panują.

Rolnicy gnębieni przez mieszczuchów. Wzywają policję, gdy rozrzucany jest obornik na pola lub żniwa trwają w nocy

Odezwa od rolników do mieszczuchów to kilka zdań, w których poruszane są tematy zdawałoby się oczywiste.

" Drodzy mieszkańcy wsi - nie przeszkadzajcie rolnikom w pracy. Obecnie okres żniw to krótki okres – ok. dwóch, trzech tygodni. Zbiór plonów odbywa się często w godzinach nocnych z uwagi na możliwość wystąpienia deszczu czy gradu, które zniszczyłyby całoroczną pracę rolników. "

Izba prostymi słowami wytłumaczyła także, że do niektórych zapachów miastowi będą musieli się po prostu przyzwyczaić.

" Odgłosy zwierząt, odgłosy maszyn, nieprzyjemna woń obornika, to nieodzowny element produkcji rolniczej, której finalnymi produktami jest to co jadasz każdego dnia. Zbliża się okres jesiennych prac polowych – będą wtedy wywożone na pola obornik i gnojowica. Nieprzyjemny zapach możesz czuć przez kilka dni – obornik to naturalny nawóz wzbogacający glebę. Jego zapach zniknie 2-3 dni po zaoraniu. Nie zgłaszaj tego faktu policji, która zajmuje się tropieniem prawdziwych przestępstw. Twoje niepotrzebne interwencje tylko zakłócają sprawny przebieg prac polowych oraz potęgują zatargi i wzajemne urazy. "

Rolnicy podsumowali apel spostrzeżeniem, że jeśli ktoś przeniósł się z miasta na wieś, to dołączył do lokalnej społeczności i powinien zaakceptować jej specyfikę oraz charakter.

Zobacz także: Kombajn na żniwach między blokami. Nagrania z Lublina stały się hitem [WIDEO]