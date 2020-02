Roman Polański nie weźmie udziału w rozdaniu Cezarów 2020. Boi się linczu

Chociaż najnowszy film Romana Polańskiego - "Oficer i szpieg" został nominowany do Cezarów w dwunastu kategoriach, reżyser nie pojawi się podczas uroczystości wręczania francuskich Oscarów. Filmowiec chce uniknąć kolejnych protestów ze strony aktywistek, które są oburzone honorowaniem osoby zamieszanej przed laty w gwałt na nieletniej.

Cezary 2020 - Roman Polański nie pojawi się na rozdaniu nagród

Jak podaje The Guardian, polski reżyser zrezygnował z udziału w Cezarach 2020. Podczas oficjalnej premiery ostatniego filmu Polańskiego doszło do protestów ze strony kobiet, które czuły się urażone pobłażliwym stosunkiem do człowieka winnego gwałtu na trzynastolatce.

Polański od ponad 40 lat ukrywa się przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości poza granicami USA. 20 lutego 2020 roku minęła 43. rocznica zbrodni, której dopuścił się polski filmowiec.

Polański skomentował swoją absencję na Cezarach 2020.

" Wiemy, co wydarzyłoby się tego wieczora. Aktywistki już mi groziły publicznym linczem, a inne zapowiedziały, że będą protestować pod budynkiem. Gdzie jest miejsce na film o obronie prawdy, walce o sprawiedliwość, ślepej nienawiści i antysemityzmie w tak żałosnych warunkach? "

Kilka dni przed Cezarami 2020 francuska aktorka Adèle Haenel skrytykowała francuską Akademię Filmową za brak potępienia Polańskiego. W 2019 roku wyznała, że była molestowana przez reżysera, gdy miała 12 lat. Polański zaprzeczył, że doszło do tego typu zdarzenia.

" Wyróżnienia dla Polańskiego to plucie w twarz wszystkim ofiarom przemocy seksualnej. To oznacza, że gwałcenie kobiet wcale nie jest takie złe. "

Nie oznacza to jednak, że nominacje dla "Oficera i szpiega" zostały przyznane jednomyślnie. Wielu członków Akademii Filmowej, w tym osoby z Rady organizacji, odeszło, kiedy okazało się, że Polański ma szansę zdobyć aż dwanaście Cezarów. Przewodniczący Akademii, Alain Terzian broni wyboru większości członków organizacji. Według niego osoby przyznające statuetki "nie powinny zajmować pozycji moralnych".

45. ceremonia wręczenia Cezarów odbędzie się 28 lutego 2020 roku.

