Roman Polański wyszydzony podczas rozdania Cezarów. Nagroda dla Polaka rozwścieczyła zgromadzonych

W piątek 28 lutego 2020 roku odbyła się 45. gala wręczenia Cezarów - najważniejszych nagród francuskiego kina. Mimo ostatnich oskarżeń o gwałt, Roman Polański otrzymał aż 12 nominacji za swój najnowszy film, "Oficer i szpieg". Jak was uprzednio informowaliśmy, polski reżyser postanowił nie wziąć udziału w wydarzeniu, z uwagi na obawę "publicznego linczu". Nieobecność Polańskiego nie przeszkodziła jednak zgromadzonym w wyrażaniu swojej dezaprobaty względem jego osoby.

Cezary 2020 rozdane - Polański wyszydzony podczas gali

Mimo poważnych oskarżeń kierowanych w jego stronę oraz ogólnej krytyce, Roman Polański wciąż nominowany jest do licznych nagród, a niektóre z nich nawet zdobywa. Jego najnowszy film "Oficer i szpieg" przyniósł mu na gali rozdania Cezarów aż trzy statuetki. Polak nagród nie odebrał, nie wziął bowiem udziału w wydarzeniu. Mimo fizycznej nieobecności to on był stanowczo największą (i niechlubną) "gwiazdą" całej gali.

Prowadząca galę Florence Foresti nie miała litości dla Polańskiego. Już w swoim monologu otwierającym szydziła z polskiego reżysera, nawiązując rzecz jasna do kierowanych w jego stronę zarzutów o napaść na tle seksualnym.

" Dobry wieczór, witajcie na ceremonii skazańców... och, Cezarów! Wygląda na to, że są poważni oprawcy... producenci na sali. To dobrze, bo jestem właściwie wyposażona... do podpisywania dużych umów. W przypadku zdjęć będziecie ostrożnie pozować przodem, ale także z profilu. "

Tego typu przytykom nie było końca. Foresti określiła "Oficera i szpiega" jako "film o pedofilii w latach 70.", a samego Polańskiego porównała do jednego z siedmiu krasnoludków, naśmiewając się z jego niskiego wzrostu.

" Co robimy z Apsikiem? Oklaskujemy? Nie oklaskujemy? "

Zgromadzona publiczność oraz artyści prezentujący poszczególne kategorie także nie pozostawali w tyle. Nagminnie odmawiano wyczytania nazwiska Romana Polańskiego przy odczytywaniu nominacji, a przyznane mu nagrody wybuczano. Polski reżyser otrzymał ostatecznie trzy nagrody: dla najlepszego reżysera oraz za najlepszy scenariusz i kostiumy. Wywołało to ogromne poruszenie. Część widowni opuściła salę. Wśród nich znalazła się gwiazda "Portretu kobiety w ogniu", Adèle Haenel, która wychodząc z sali krzyczała: "Brawo, pedofilia!". Kilka dni przed galą aktorka nazwała wyróżnienie dla Polańskiego "pluciem w twarz wszystkim ofiarom gwałtów i molestowania".

Prowadząca galę Florence Foresti odmówiła powrotu na scenę na zakończenie wydarzenia. Przed budynkiem sytuacja również była napięta. Dziesiątki aktywistek zorganizowały demonstrację wymierzoną przeciwko Romanowi Polańskiemu. W swoich okrzykach i transparentach krytykowały reżysera oraz całą branżę filmową, twierdząc, ze chroni gwałcicieli. Policja zmuszona była użyć przeciwko nim gazu łzawiącego.

Roman Polański nie skomentował dotąd całej sytuacji.

