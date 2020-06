Ron Jeremy z 25 nowymi zarzutami. Może dostać dożywocie

Kilka dni temu w sieci pojawiła się informacja, że znany na całym świecie aktor filmów pornograficznych Ron Jeremy został oskarżony o napaść seksualną przez cztery kobiety. Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie.

Ron Jeremy z nowymi zarzutami, grozi mu dożywocie

Jednak to nie koniec oskarżeń wobec gwiazdora. Do prokuratury dotarło kolejnych 25 zarzutów dotyczących molestowania seksualnego przez aktora. Do zdarzeń miało dojść głownie na terenie Kalifornii Południowej, a swoje oskarżenia dotyczące także gwałtów przedstawiło aż 25 kolejnych kobiet.

67-latek nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Jeśli okaże się winny, grozi mu aż 90 lat więzienia. Biorąc pod uwagę wiek mężczyzny, oznacza to dla niego dożywotnie więzienie. Rozprawa ma odbyć się 31 sierpnia 2020 roku, do tej pory aktor będzie czekał na rozwój sytuacji w areszcie.

Sąd postarał się, aby gwiazdor nie miał możliwości opuszczenia zamknięcia. Wyznaczył ogromną kaucję, której wysokość określił na 6,6 miliona dolarów. To nie pierwsze zarzuty o popełnianie przestępstw na tle seksualnym, jakie zostały skierowane wobec Jeremy'ego. 2 lata temu aktor również został oskarżony o gwałt i także nie przyznał się do winy.