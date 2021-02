Ronald Pickup nie żyje. Gwiazdor "The Crown" i "Hotelu Marigold" miał 80 lat

24 lutego 2021 roku odszedł Ronald Pickup. Brytyjski aktor miał 80 lat. Co było przyczyną jego śmierci?

Ronald Pickup nie żyje. Aktor miał 80 lat

Smutną informację na temat śmierci artysty potwierdziła stacja BBC. Nie zdradzono szczegółów zgonu. Wiadomo jedynie, że Pickup odszedł z powodu długiej choroby. Zasłynął dzięki roli Normana Cousinsa w komedii romantycznej "Hotel Marigold", za którą został nominowany do Nagrody Gildii Aktorów Ekranowych. Grał u boku Judi Dench, Maggie Smith, Billa Nighy'a i Deva Patela. W 2015 roku powrócił do postaci w kontynuacji zatytułowanej "Drugi Hotel Marigold".

W ostatnich latach zyskał popularność rolą w serialu "The Crown". Pickup występował w pierwszym sezonie hitu Netfliksa jako Arcybiskup Canterbury. W 2017 roku wcielił się w Neville'a Chamberlaina w oscarowym filmie "Czas mroku" z Garym Oldmanem w roli głównej.

Ronald Pickup urodził się 7 czerwca 1940 roku w angielskim mieście Chester. Ukończył Royal Academy of Dramatic Art i zadebiutował jako aktor w wieku 27 lat jako Don Pedro w filmie telewizyjnym "Wiele hałasu o nic" na motywach sztuki Williama Szekspira. Grał również w thrillerze "Dzień Szakala". Na przełomie lat 70. i 80. Pickup zaczął pojawiać się w drugoplanowych rolach w takich produkcjach jak "39 kroków", "Niżyński", czy ostatnim filmie o Jamesie Bondzie z Seanem Connerym "Nigdy nie mów nigdy". W następnych latach występował między innymi w adaptacji "Lolity", czy ekranizacji gry wideo "Książę Persji: Piaski czasu". W 1983 roku artysta otrzymał nominację do nagrody BAFTA za główną rolę w filmie "Waters of the Moon".

Pickup najwięcej ról miał jednak w brytyjskich serialach telewizyjnych, takich jak "Doktor Who", "Jackanory", "Moving" czy historycznych produkcjach "Verdi", "Wagner" i "Einstein". Do ostatnich ról Pickupa należą występy w takich produkcjach jak "Feather Boy", "Najgorszy tydzień mojego życia", "Szpital Holby City", "Young Dracula", "Downton Abbey", "Z pamiętnika położnej", "Morderstwa w Midsomer" czy "Coronation Street".