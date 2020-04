Rosjanie do końca kwietnia nie muszą iść do pracy, a wypłaty dostaną. Tak się walczy z koronawirusem!

Gdy tylko koronawirus SARS-CoV-2 pojawił się w naszym kraju, usłyszeć można było że jedynym skutecznym sposobem na uniknięcie zarażenia jest utrzymywanie dystansu fizycznego od innych osób. Z tego powodu polski rząd wprowadza coraz dalej idące obostrzenia dotyczące przemieszczania się funkcjonowania w przestrzeni publicznej.

Im więcej czasu upłynęło od początku epidemii, tym częściej słyszy się także drugą prawdę: szybkie opanowanie sytuacji to recepta na uratowanie gospodarki przed śmiercią kliniczną i utrzymanie tysięcy, a być może nawet milionów miejsc pracy.

Chiny, które postawiły na izolowanie całych regionów, po około dwóch miesiącach wracają do normalnego funkcjonowania zakładów pracy. Kraje, które z epidemią nie poradzą sobie tak szybko, mogą w nowe rzeczywistości stracić swoją pozycję międzynarodową. Państwa, które z kryzysu otrząsną się szybciej, stoją za to przed szansą na zwiększenie gospodarczych i politycznych wpływów.

Z tego powodu Władimir Putin nie zamierza stosować półśrodków. Prezydent Rosji poinformował, że w ramach walki z COVID-19 Rosjanie mają wolne od pracy do końca kwietnia 2020 roku. Za siedzenie w domu należeć się będzie wypłata w niezmienionej wysokości.

Putin przedłużył tym samym wolne, jakie wprowadził na tydzień od 28 marca 2020. W pełni płatny odpoczynek od pracy miał obowiązywać w Rosji do 5 kwietnia 2020.

Prezydent Rosji zaznaczył przy tym, że jeśli przebieg epidemii zostanie opanowany wcześniej, laba może zostać odwołana wcześniej. Istnieje także możliwość przedłużenie zwolnienia od pracy, jeśli koronawirus znajdzie mimo izolacji sposoby na zarażenie nowych ludzi.

Rosja znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej. Zastopowanie światowej gospodarki znacznie zmniejszyło zapotrzebowanie na ropę naftową, a to właśnie jej sprzedaż stanowi większość wpływów do budżetu kraju. Dodatkowym problemem jest spadek cen za baryłkę do poziomów nie widzianych od dekad.

