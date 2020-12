W Rosji zginęła dziewczyna, która podłączyła do prądu iPhone w czasie kąpieli. Telefon wpadł do wody i ją poraził.

Wielokrotnie nam powtarzano, by trzymać elektroniczne urządzenia z dala od wody. Niejednokrotnie słyszało się o tragiach, bo komuś wpadła suszarka do wanny. Czy podłączony telefon do prądu może zabić, gdy bierzecie kąpiel? Niestety okazuje się, że tak.

Rosjanka zmarła po tym, jak jej iPhone wpadł do wanny. Telefon był podłączony do prądu

Jak podaje Toronto Sunreports, Rosjanka z Archangielska zmarła po tym, jak jej iPhone wpadł do wanny w czasie kąpieli. Olesya Semenova ładowała swój telefon. Ciało znalazła jej współlokatorka, która udzieliła pierwszej pomocy, niestety bezskutecznie.

Medycy stwierdzili, że przyczyną śmierci dziewczyny było porażenie prądem po tym, jak jej podłączony do prądu telefon wpadł do wanny. Jej współlokatorka zeznała:

Krzyczałam, trząsłam nią, ale była blada i nie dawała żadnych znaków życia. Gdy jej dotknęłam, zostałam lekko porażona prądem.

Nowsze wersje iPhone'a są wodoszczelne, ale iPhone 8 nie jest, chociaż nie powinno się z nim stać przy krótkotrwałym zanurzeniu. Jednak, gdy jest podłączony do prądu powinno się go trzymać z dala od wody.