Rośnie liczba chorych na COVID-19 w Polsce. Są też kolejne ofiary koronawirusa

Koronawirus na świecie dalej się rozprzestrzenia. Potwierdzono laboratoryjnie już około 3 milionów 200 tysięcy przypadków zakażeń. Liczba wyleczonych pacjentów zbliża się do miliona, co napawa optymizmem. Przypadków śmiertelnych jest ponad 3 razy mniej niż ozdrowieńców. Na COVID-19 zmarło około 230 tysięcy ludzi na całym świecie. Chiny, gdzie pojawił się pacjent zero jeszcze w zeszłym roku jest aktualnie na 10 miejscu w statystykach zachorowań, pierwsze miejsce nadal zajmują Stany Zjednoczone, gdzie odnotowano 1/3 wszystkich przypadków zakażeń.

Koronawirus w Polsce. Ilu mamy chorych?

W Polsce sytuacja jest na tyle stabilna, że rząd ogłosił wprowadzenie drugiego etapu odmrażania gospodarki. Władze podkreśliły, że nadal obowiązują nas zasady ścisłego reżimu sanitarnego, czyli dezynfekcja rąk, używanie rękawiczek w sklepach oraz poruszanie w masce zakrywającej nos i usta. 4 maja nastąpi otwarcie centrów handlowych oraz hoteli i innych miejsc noclegowych. Decyzją rządu zostaną także uruchomione rehabilitacje oraz otwarte niektóre instytucje kultury jak biblioteki, muzea oraz galerie sztuki.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia informuje o kolejnych 141 przypadkach zakażeń koronawirusem potwierdzonych laboratoryjnie. Dane dotyczą województw:

śląskiego (78),

wielkopolskiego (21),

zachodniopomorskiego (7), kujawsko-pomorskiego (7),

dolnośląskiego (6),

podlaskiego (6),

pomorskiego (4),

opolskiego (4),

świętokrzyskiego (3),

małopolskiego (2),

warmińsko-mazurskiego (2),

lubelskiego (1).

Oprócz tego liczbę osób zmarłych w Polsce w wyniku COVID-19 należy zaktualizować o 4 pacjentów. Chodzi o 72-letnią kobietę i 75-letniego mężczyznę z Raciborza, 85-letniego mieszkańca Tychów, 86-latki z Poznania. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Aktualnie w Polsce zdiagnozowano 12 781 osób zakażonych koronawirusem. Przeszło 3 tysiące pacjentów zostało wyleczonych, a 628 nie żyje.