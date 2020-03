Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Na szczęście rokowania epidemiologów odnośnie zakażeń koronawirusem w Polsce się nie sprawdziły. Specjaliści jeszcze niedawno szacowali, że do niedzieli 22 marca w Polsce odnotujemy czterocyfrową liczbę zachorowań na COVID-19. Dziś już wiemy, że wówczas chorych było znacznie mniej, co nieco napawa optymizmem i oznacza, że w naszym kraju być może choroba rozwija się wolniej niż zakładano.

Koronawirus w Polsce. Ile osób choruje na COVID-19?

Niestety nie oznacza to, że zakażeń nie przybywa. Do dedykowanych szpitali zakaźnych wciąż zgłaszają się nowe osoby z objawami zarażenia. W Polsce wykonano tysiące testów laboratoryjnych na obecność koronawirusa. Aktualnie w naszym kraju niemal 50 tysięcy osób zostało objętych kwarantanną. Trwa akacja "Zostań w domu", podjęto także decyzję o przedłużeniu zamknięcia szkół do świąt wielkanocnych. Wszystko po to, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa.

22 marca 2020 roku zakończył się liczbą 634 zakażonych, 7 osób uznano za zmarłych w wyniku koronawirusa. W poniedziałek przed południem Ministerstwo Zdrowia opublikowało kolejne dane.

W Polsce pojawiło się kolejnych 15 przypadków zakażenia koronawirusem. Potwierdzone laboratoryjnie przypadki dotyczą: 8 osób z woj.śląskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz po 1 osobie z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.

Stan na 23 marca przed południem to 649 chorych i 7 osób zmarłych na koronawirusa.

Zobacz też: Keyboardzista Bon Jovi poinformował, że ma koronawirusa