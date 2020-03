Rossmann wprowadza limity zakupowe w związku z koronawirusem. Co to oznacza?

Choć premier Mateusz Morawiecki uspokaja, że robienie nadmiernych zapasów nie jest koniecznością, nasi rodacy masowo wykupują produkty higieniczne i żywnościowe. Doszło do sytuacji, w której półki sklepowe świecą pustkami, a kolejki do kas ciągną się w nieskończoność. Rossmann znalazł jednak rozwiązanie problemu i wprowadził ograniczenia zakupowe. Na czym one polegają i ja przyczynią się do poprawy sytuacji?

Rossmann wprowadza limity zakupowe w związku z koronawirusem

Polacy boją się koronawirusa i związanej z nim potencjalnej kwarantanny do tego stopnia, że masowo wykupują produkty tzw. pierwszej potrzeby. W wyniku tego ze sklepowych półek zniknęły wszelkie ślady m.in. płynów antybakteryjnych, papieru toaletowego, mydła czy ręczników kuchennych. Agata Nowakowska z biura prasowego drogerii Rossmann zapewniła w oświadczeniu, że produkty będą systematycznie wracały na półki.

" Produkty do dezynfekcji rąk, takie jak żele antybakteryjne, cieszą się ostatnio wyjątkowo dużym zainteresowaniem klientów. Jesteśmy w kontakcie z producentami tych wyrobów, tak by zapewnić w naszych drogeriach pełen asortyment. "

To jednak nie rozwiązuje problemu. Dlatego też Rossmann podjął decyzję o wprowadzeniu zakupowego limitu, w związku z którym każdy z klientów będzie mógł zakupić wyłącznie po trzy sztuki danego produktu. W efekcie, więcej osób będzie miało możliwość zaopatrzenia się w niezbędne artykuły.

