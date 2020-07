Rosyjski kot próbował wynieść w pyszczku plik gotówki z baru [WIDEO]

Koty to urocze stworzenia, które przez swoje słodkie pyszczki sprawiają wrażenie niewinnych. Jednak kto chociaż raz trafił na zły humor futrzaka wie, że nawet próba pomiziania go za uszkiem może skończyć się dotkliwymi ugryzieniami i głębokimi ranami od ostrych pazurków. W kocim świecie to kot decyduje kiedy można się z nim bawić, a kiedy nie. Jak widać czasem też pilnie potrzebuje gotówki...

Kot próbował wynieść plik gotówki z baru

Mała, niepozorna, ruda kotka Masjania żyje w Rosji. Od maja można spotkać ją w barze "ZSRR" w uzdrowisku Anapa, właściciele przygarnęli ją z pobocza pobliskiej drogi. Zwierzątko stało się znakiem rozpoznawczym lokalu, a nawet już zostało nakryte na przestępstwie.

Kicia lubuje się w gotówce. Być może zachęca ją szelest banknotów, a może strach przed ponownym trafieniem na ulicę. Tak czy inaczej, kamery tamtejszego monitoringu już dwukrotnie zarejestrowały jak sprytny kociak grzebie w dorobku właścicieli.

Sprytna kotka została przyłapana na gorącym uczynku, gdy próbowała wynieść w pyszczku plik gotówki prosto z baru. Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Pracownikom udało się zatrzymać złodziejkę i odzyskać pieniądze.