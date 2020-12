Rozwścieczony Tom Cruise nakrzyczał na ekipę "Mission: Impossible 7". Do sieci wyciekło nagranie

Na planie "Mission: Impossible 7" doszło do awantury, którą wywołał Tom Cruise. Nagranie rozwścieczonego aktora, krzyczącego na ekipę trafiło do sieci.

Branża filmowa od niemal roku stoi w miejscu. Wszystko przez pandemię koronawirusa. Ona była również ogniwem zapalnym awantury, którą Tom Cruise wszczął na planie "Mission: Impossible 7". Do sieci trafiło nagranie, na którym gwiazdor krzyczy na członków ekipy filmowej.

Tom Cruise nakrzyczał na ekipę "Mission: Impossible 7"

COVID-19 sprawił, że Hollywood musiało wprowadzić szereg nowych zasad dotyczących kręcenia filmów. Wszystko po to, by zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem.

Wygląda na to, że nie wszyscy pracownicy planu zdjęciowego pamiętali o szalejącej pandemii i restrykcjach podczas kręcenia filmów. Tom Cruise - gwiazdor i producent serii "Mission: Impossible" postanowił zwrócić uwagę swoim współpracownikom. Niestety nie zrobił tego w zbyt kulturalny sposób.

"The Sun" opublikował nagranie audio, na którym słychać, jak Cruise krzyczy na dwóch pracowników z ekipy filmowej. Chociaż sytuacji nie uchwycono na nagraniu wideo, naoczni świadkowie zdradzili, że poszło o dwie osoby, które pochylały się nad laptopem, nie przestrzegając zasady dwóch metrów odległości dystansu społecznego.

Nagranie audio rozeszło się po całym internecie.

W tej chwili w Hollywood kręcą dzięki nam filmy. Tworzymy tysiące miejsc pracy, s***wysyny. Otóż to. Żadnych przeprosin. Możecie to powiedzieć ludziom, którzy tracą swoje pieprzone domy, bo nasz przemysł jest zawieszony. (...) Jeśli znowu to zobaczę, to k***wa koniec z wami.

Powodem wściekłości Cruisa jest chęć skończenia zdjęć do "Mission: Impossible 7" bez jakichkolwiek opóźnień spowodowanych kwarantanną na planie. Warto też pamiętać, że aktor zainwestował w zdjęcia swoje prywatne pieniądze. Wydał około pół miliona euro, żeby wybrać się z ekipą na odizolowaną wyspę, gdzie może w spokoju skończyć produkcję na planie.

"Mission: Impossible 7" - kiedy premiera?

Najnowszy film Cruise'a już zaliczył kilka opóźnień. W lecie 2020 roku wstrzymano zdjęcia do produkcji z powodu pozytywnych wyników testu na COVID-19 wśród pracowników planu. Przerwa trwała aż do jesieni. Pierwotnie "Mission: Impossible 7" miał trafić do kin 21 lipca 2021 roku. Z powodu wstrzymanych zdjęć premierę przesunięto na 5 sierpnia 2022 roku.