Rusza plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2020. Kto zdetronizuje "alternatywkę"?

Które słowo zasługuje na tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2020? Jak co roku Wydawnictwo Naukowe PWN postanowiło zorganizować plebiscyt, w którym internauci wybierają określenia, zwroty czy właśnie słowa najpopularniejsze wśród młodzieży. W 2019 roku konkurs wygrała "alternatywka". Jak będzie w tym roku?

Młodzieżowe Słowo Roku 2020 - rusza plebiscyt PWN

Jeżeli chcecie dołożyć swoją cegiełkę, to do 30 listopada 2020 na stronie sjp.pwn.pl możecie zgłosić swoje propozycje uzasadniając, dlaczego właśnie to słowo zasługuje na wyróżnienie w plebiscycie.

Które słowo powinno wygrać w plebiscycie Młodzieżowe Słowo Roku 2020? Pinokio koronaparty jesieniara boomer koniara

Jak wyjaśniają organizatorzy: Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane. Jury doceni kreatywność języka i wybierze z nadesłanych zgłoszeń 3 najciekawsze słowa opisujące naszą rzeczywistość. Wyniki konkursu poznamy na początku grudnia 2020.

Przypomnijmy, że w 2019 roku plebiscyt wygrało słowa "alternatywka", zaś w 2018... dzban.

