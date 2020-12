Ruszał się i wydawał mrożące krew w żyłach odgłosy. Przerażające sceny na moście w Nowym Jorku [WIDEO]

Most Verrazano-Narrows to dwupoziomowy most wiszący łączący dwie dzielnice nowojorskie: Staten Island i Brooklyn, oddzielone cieśniną The Narrows. Most nosi nazwę Verrazano na cześć włoskiego odkrywcy Giovanniego da Verrazzano, który jako pierwszy Europejczyk wpłynął do estuarium rzeki Hudson.

Mrożące krew w żyłach odgłosy na moście w Nowym Jorku

W poniedziałek 30 listopada 2020 roku most Verrazano-Narrows został zamknięty z powodu silnych wiatrów. Tego dnia National Weather Service wydało zalecenie dla Brooklynu, które zawierało ostrzeżenie przed wichurą dla portu w Nowym Jorku.

Kilka dni później sieć obiegło niesamowite wideo, pokazujące jak pusty most wiszący wydaje przerażające, apokaliptyczne dźwięki, poruszając się na wietrze.

Oglądaj

Kilka miesięcy wcześniej 5 maja 2020 roku doszło do innego przerażającego wydarzenia. Na skutek silnego wiatru, jeden z chińskich mostów zaczął niepokojąco falować. Na moście znajdowały się setki pojazdów.

