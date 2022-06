Ruszyła zbiórka na "polskiego" Bayraktara dla Ukrainy. "Litwini zrobili to błyskawicznie"

Polski dziennikarz, Sławomir Sierakowski zbiera pieniądze na drona dla Ukrainy. Celem zrzutki jest zebranie 22,5 miliona złotych.

Bayraktard dla Ukrainy

Polska zbiórka jest wzorowana na Litewskiej i Ukraińskiej, podczas których udało się zebrać środki na 4 maszyny. W ciągu trzech dni Ukraińcy zebrali 600 mln hrywien (około 90 mln złotych). Wcześniej podobną akcję zrealizowała Litwa, która zebrała 6 mln euro (ponad 28 mln zł). Ale to nie koniec dobrych wieści! Producent wojskowych dronów z Turcji postanowił nie wziąć ani centa i przesłał sprzęt Ukraińcom za darmo. Dał tylko jeden warunek: zbierana na zbiórce kwota musi być przekazana akcjom humanitarnym.

Baykar nie przyjmie zapłaty za TB2 i wyśle bezpłatnie trzy maszyny UAV na ukraiński front wojenny [...] Prosimy, aby środki te zostały przekazane walczącym o przetrwanie ludziom w Ukrainie

— informuje w komunikacie producenta.

Polacy zbierają 22 miliony na drona dla Ukrainy

Litwini zebrali środki błyskawicznie i firma produkująca Bayraktary postanowiła przekazać drona darmo Ukrainie a zebrane pieniądze przeznaczyć na pomoc ludności. Później to samo stało się z kolejną zbiórką na trzy Bayraktary! Czas na nas. Pamiętacie Buczę, Irpień, Mariupol? Weźmy udział w tej walce. Kupmy polskiego Bayraktara.

Suma jest wyjątkowo ambitna, ale zrzutka idzie doskonale! Jeśli zbierzemy mniej, przekażemy wszystko na fundusz Sił Zbrojnych Ukrainy w Narodowym Banku Ukrainy. To samo zrobimy z nadwyżką. Działamy!

Love, S

- czytamy w opisie zbiórki na zrzutka.pl

Uwaga: Mamy już grubo ponad 600.000 i genialny pomysł podrzucony przez Ukraińców!

To się nazywa Skarbonka i jest nakładką na akcję główną zrzutka.pl. Zajmuje 15 sekund i nie ma nic prostszego.

Piszesz zdanie od siebie i Twoi zwolennicy zaczynają wpłacać, a Ty widzisz, ile sam zebrałeś na tę akcję.

- napisał na swoim Facebooku inicjator akcji.

Czym jest Bayraktar?

Bayraktar TB2 to bezzałogowy rozpoznawczo-bojowo aparat latający produkcji tureckiej, zwany inaczej dronem. Wykonany jest z kompozytów węglowych oraz aluminium, ma 6,5 metra długości 12 metrów rozpiętości skrzydeł. Urządzenie lata z maksymalną prędkością 22 km/h, ale jego średnia prędkość przelotowa to 130 km/h. Dron może latać na wysokości 8,2 km i pozostawać w powietrzu do 27 godzin.